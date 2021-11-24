Злой гений Джеко: "Шахтер" проиграл "Интеру" и лишился шансов на выступление в еврокубках (видео)

Дубль боснийца Эдина Джеко поставил точку в еврокубковой истории "Шахтера" в нынешнем сезоне. Команда Роберто Де Дзерби потеряла даже теоретические шансы, чтобы занять третье место.

В Милане, на стадионе "Сан-Сиро", завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Интер" — "Шахтер".

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Для того, чтобы продолжить борьбу в еврокубках, "Шахтеру" нужно было побеждать и надеяться, что "Шериф" не сможет отобрать очки у "Реала" в параллельном матче группы. Цена ошибки для команды Роберто Де Дзерби была очень высокой, но совершить подвиг донецкому клуб не удалось.

В течение первого тайма "Интер" атаковал ворота гостей и был близок к тому, чтобы открыть счет. Эдин Джеко имел несколько возможностей, чтобы забить, но "Шахтер" выручал Анатолий Трубин. Вратарь выигрывал локальные дуэли и против второго форварда соперника — Лаутаро Мартинеса. Во многом благодаря удачным действиям вратаря, "горнякам" удалось сохранить ворота в неприкосновенности в первой половине игры.

В перерыве Роберто Де Дзерби заменил Тараса Степаненко на Маркоса Антонио, после чего "Шахтер" начал проигрывать сопернику в центре поля. "Интер" почувствовал уверенность впереди и забил на 58-й минуте. Но арбитр справедливо отменил гол Лаутаро Мартинеса из-за нарушения правил — аргентинец подтолкнул Николая Матвиенко перед ударом. Но этот эпизод стал тревожным звоночком, на который "Шахтер" не успел отреагировать: на 61-й минуте украинская команда упустила контратаку соперника, которую мощным ударом из-за пределов штрафной площади завершил Эдин Джеко — 1:0.

Спустя шесть минут босниец забил во второй раз. Подача Ивана Перишича от лицевой линии нашла голову форварда на дальней стойке. Джеко без проблем поразил угол ворот соперника и отправил "Шахтер" мечтать о плей-офф любого из еврокубков: поражение окончательно перечеркнуло перспективу порадовать украинского болельщика матчами в европейских турнирах весной.

"Шахтер" сумел ответить только моментом Додо на 82-й минуте, но удар бразильца на себя приняла штанга.

Финальный свисток остановил матч при счете 2:0 — "Шахтер" уже точно завершит групповой этап на последнем, четвертом месте. У Роберто Де Дзерби будет шанс покинуть Лигу чемпионов на мажорной ноте: для этого в Киеве нужно обыграть "Шериф" в последнем туре.

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. 5-й тур

"Интер" — "Шахтер": 2:0 (0:0)

Голы: 1:0, Джеко (61); 2:0, Джеко (67).