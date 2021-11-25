Разгром в Риме: "Заря" не смогла дать бой "Роме" и лишилась шансов продолжить борьбу в еврокубках (видео)

Голкипер луганчан Дмитрий Мацапура в конце первого тайма парировал удар с пенальти, но это не помогло "Заре" избежать поражения с крупным счетом.

В Риме завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА, в котором "Рома" принимала луганскую "Зарю".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Перед матчем римляне считались явными фаворитами, что нашло свое отражение на поле. Уже на 15-й минуте хозяева провели атаку, в ходе которой Эль-Шаарави отдал передачу вдоль линии ворот, а Перес в касание переправил мяч в ворота.

Второй гол команда Моуриньо забила на 33-й минуте: передача от Верету нашла в штрафной площади "Зари" Николо Дзаньоло. Итальянец свой момент не упустил — это 2:0.

"Рома" продолжала атаковать и в конце первого тайма Перес заработал пенальти. Приговор арбитра взялся исполнять Верету, но голкипер "Зари" Мацапура справился с простым ударом соперника в нижний угол.

Тем не менее, "Рома" смогла забить еще. Только начался второй тайм, как луганская команда была вынуждена вытаскивать мяч из ворот. Это Дзаньоло на отличной скорости продавил соперника на фланге, вошел в штрафную площадь и отдал в центр, где Темми Абрахам в касание оформил разгромный счет.

На этом беды "Зари" не закончились: за 15 минут до конца основного времени "Рома" провела еще одну атаку, которая увенчалась ударом Абрахама через себя — 4:0. Этот счет стал итоговым.

В параллельном матче группы норвежский "Буде-Глимт" предсказуемо победил софийский ЦСКА и вышел в плей-офф вместе с "Ромой". Заря лишилась даже теоретических шансов на второе место в группе и теперь может разве то подсластить горький привкус своего выступления в еврокубках в последнем матче против "Буде-Глимта" дома.

Лига конференций УЕФА. 5-й тур.

"Рома" — "Заря": 4:0 (2:0)

Голы: 1:0, Перес (15); 2:0, Дзаньоло (33); 3:0, Абрахам (46); 4:0, Абрахам (75).