Розгром у Римі: "Зоря" не змогла дати бій "Ромі" та втратила шанси продовжити боротьбу в єврокубках (відео)

Голкіпер луганчан Дмитро Мацапура наприкінці першого тайму парирував удар із пенальті, але це не допомогло "Зорі" уникнути поразки з великим рахунком.

У Римі завершився матч 5-го туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА, в якому "Рома" приймала луганську "Зорю".

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Перед матчем римляни вважалися очевидними фаворитами, що позначилося на полі. Уже на 15-й хвилині господарі провели атаку, в процесі якої Ель-Шаараві віддав передачу вздовж лінії воріт, а Перес переправив м'яч у ворота.

Другий гол команда Моурінью забила на 33-й хвилині: передача від Верету знайшла у штрафному майданчику "Зорі" Ніколо Дзаніоло. Італієць свій момент не згаяв — це 2:0.

"Рома" продовжувала атакувати і наприкінці першого тайму Перес заробив пенальті. Вирок арбітра взявся виконувати Верету, але голкіпер "Зорі" Мацапура впорався із простим ударом суперника у нижній кут.

Проте "Рома" змогла забити ще. Щойно почався другий тайм, як луганська команда була змушена витягувати м'яч із воріт. Це Дзаніоло на чудовій швидкості продавив суперника на фланзі, увійшов до штрафного майданчика та віддав у центр, де Теммі Абрагам у дотик оформив розгромний рахунок.

На цьому лиха "Зорі" не закінчилися: за 15 хвилин до кінця основного часу "Рома" провела ще одну атаку, яка увінчалася ударом Абрагама через себе — 4:0. Цей рахунок став підсумковим.

У паралельному матчі групи норвезький "Буде-Глімт" передбачувано переміг софійський ЦСКА і вийшов у плей-оф разом із "Ромою". Зоря втратила навіть теоретичні шанси на друге місце в групі й тепер може хіба підсолодити гіркий присмак свого виступу в єврокубках в останньому матчі проти "Буде-Глімта" вдома.

Ліга конференцій УЄФА. 5-й тур.

"Рома" — "Зоря": 4:0 (2:0)

Голи: 1:0, Перес (15); 2:0, Дзаніоло (33); 3:0, Абрагам (46); 4:0, Абрагам (75).