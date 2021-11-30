Три золота, срібло та бронза: результати України на міжнародному гольф турнірі

Три дні юніори Національної та Юніорської збірних з гольфу змагалися за честь України у міжнародному турнірі 4th Golf Mad Junior Open в Туреччині на полі Kaya Palazzo. В змаганнях брало участь 10 країн, в тому числі й Україна. Три перших місця вибороли гольфісти: Іван Маловичко, Роман Кулик та Дмитро П’ята.

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Гольфісти показали надзвичайні результати. Абсолютно всі українські гравці опинилися в лідерах у турнірній таблиці. Завоювали для України 3 перших місця, друге, третє та два четвертих.

1 місце і приголомшливий результат (-4) — Іван Маловичко у категорії U21 Boys Gross, де за результатами раундів гольфіст зіграв (+4, -4, -4). В цій категорії також брав участь Михайло Голод. Гольфіст зайняв 4 місце з результатом (+8).

1 місце Роман Кулик в категорії U12 Stableford Net з результатом (-9), в цій категорії Софія Подтопта посіла 4-те місце з результатом (-1).

1 місце завоював Дмитро П'ята в категорії U21 Boys Medal Net з чудовим результатом (-5). В цій категорії Іван Маловичко зайняв друге місце з результатом (+2).

3 місце Софія Пилипенко виборола серед дівчат в категорії U21 Girls Gross з результатом (+16), зігравши в рамках турніру сві найкращий раунд з жовтих ті.

На церемонію нагородження завітав президент Всеукраїнської федерації гольфу Віталій Хомутиннік, щоб особисто привітати переможців змагань.

"Я вітаю всіх учасників та призерів змагань. Федерація розвиває гольф не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Сподіваюся, що переможці змагань у найближчий час зможуть представляти Україну, на такому ж або навіть кращому рівні, на міжнародних європейських змаганнях та на світових. Дякую Golf Mad за співпрацю та чудовий турнір", — говорить Віталій Хомутиннік.

Отож, висновок змагань — регулярні тренування, збори, кропітка праця гольфістів та менторство найкращих тренерів — запорука блискавичних результатів. До того ж, до Туреччини команда летіла після підготовки на Зборах, що проходили в Харкові в ГК "Суперіор".

Всеукраїнська федерація гольфу висловлює велика подяку тренерському складу за підготовку команди до змагань: Головному тренеру Національної збірної України — Руслану Гаркавенко, Павлу Єремєєву та гольф-консультанту Федерації Девіду Керні.