Сердечный приступ: в Египте тренер умер после эмоционального празднования гола (видео)

Наставнику команды неожиданно стало плохо. Он скончался по дороге в больницу.

У Адхама эль-Селхадара, тренера футбольного клуба "Аль-Маджа", выступающего во втором дивизионе чемпионата Египта, случился сердечный приступ после того, как его подопечные забили гол на последних минутах. Матч 9-го тура чемпионата проходил накануне, 2 декабря, в Александрии. Об этом сообщает KingFut.

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Адхам эль-Селхадар, руководивший командой "Аль-Маджа", эмоционально праздновал победный гол своей команды в ворота соперников из "Аль-Зарки", который его подопечные забили на 93-й минуте встречи.

[ + – ] Момент сердечного приступа Адхама эль-Селхадара

Наставник находился у тренерской лавки, но неожиданно ему стало плохо, он потерял сознание и умер по дороге в больницу. Причиной смерти врачи назвали сердечный приступ.

Руководство клуба объявило 6-дневный траур. Эль-Селхадар — бывший игрок египетского клуба высшего дивизиона "Аль Исмаили", в составе которого в 90-х годах он выигрывал чемпионат и кубок страны.

Ранее Фокус сообщал, что в недавнем матче АПЛ Криштиану Роналду забил 800-й гол в своей карьере, прежде португальский нападающий 450 раз отличался в воротах соперников мадридского "Реала". В "Манчестере" на его счету уже 129 голов, еще 115 мячей он забил, выступая в составе сборной Португалии, 101 гол он забил во время итальянского периода своей карьеры в составе "Ювентуса" и 5 раз забивал за "Спортинг", свой первый профессиональный клуб.