Юбилейный гол Роналду и последний матч Каррика: как "Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" (видео)

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" покинул клуб после 15 лет работы.

В чемпионате Англии состоялись матчи 14-го тура. В одном из них "Манчестер Юнайтед" на своем поле принимал "Арсенал" (Лондон).

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"Красные дьяволы", пребывающие в игровом кризисе, смогли мобилизоваться и одержать важную победу. Правда, хозяева пропустили первыми: уже на 17-й минуте "Арсенал" вышел вперед благодаря голу Смита-Роу. "Манчестер Юнайтед" сравнял счет в концовке первого тайма — гол в активе Бруну Фернандеша.

В начале второй половины команды обменялись голами: у хозяев забил Криштиану Роналду, а гости ответили точным ударом норвежца Мартина Эдегора. Но ничья не устраивала никого и решающее слово на 69-й минуте "Ман Юнайтед" заработал пенальти, который реализовал его лидер. Криштиану Роналду забил свой второй мяч, который и оказался победным — 3:2.

[ + – ] Манчестер Юнайтед - Арсенал Лондон - 3:2. Обзор матча и видео голов

Отметим, что первый из двух голов Роналду стал для него историческим — 800-м в карьере. Из них 450 португалец забил, выступая за мадридский "Реал", 129 за "Манчестер Юнайтед", 115 — за сборную Португалии, 101 — за "Ювентус" и 5 — за лиссабонский "Спортинг".

Этот матч также стал последним в "Манчестер Юнайтед" для Майкла Каррика. Он выступал за клуб с 2006 по 2018 год, после чего перешел на менеджерскую работу. После отставки Оле-Гуннара Сульшера Каррик был исполняющим обязанности главного тренера.

На следующий матч чемпионата Англии против "Кристал Пэлас", который состоится 5 декабря, "Манчестер Юнайтед" выведет новый главный тренер Ральф Рангник. Он получил разрешение на работу в Англии и уже приступает к работе с новой командой на правах исполняющего обязанности.

Ранее Фокус рассказывал о деталях соглашения между Ральфом Рангником и "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что результативной игре Криштиану Роналду предшествовала неприятная ситуация: в начале недели он обвинил организаторов премии "Золотой Мяч-2021" во лжи. По итогам голосования Роналду оказался только шестым. Победу в премии "Золотой Мяч-2021" праздновал аргентинец Лионель Месси.