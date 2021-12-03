Ювілейний гол Роналду й останній матч Карріка: як "Манчестер Юнайтед" обіграв "Арсенал" (відео)

Виконувач обов'язків головного тренера "Манчестер Юнайтед" залишив клуб після 15 років роботи.

У чемпіонаті Англії відбулися матчі 14 туру. В одному з них Манчестер Юнайтед на своєму полі приймав Арсенал (Лондон).

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"Червоні дияволи", які перебувають в ігровій кризі, змогли мобілізуватися і здобути важливу перемогу. Щоправда, господарі пропустили першими: вже на 17-й хвилині "Арсенал" вийшов уперед завдяки голу Сміта-Роу. "Манчестер Юнайтед" зрівняв рахунок наприкінці першого тайму — гол в активі Бруну Фернандеша.

На початку другої половини команди обмінялися голами: у господарів забив Кріштіану Роналду, а гості відповіли влучним ударом норвежця Мартіна Едегора. Але нічия не влаштовувала нікого і на 69-й хвилині "Ман Юнайтед" заробив пенальті, який реалізував його лідер. Кріштіану Роналду забив свій другий м'яч, який і виявився переможним — 3:2.

[ + – ] Манчестер Юнайтед — Арсенал Лондон — 3:2. Огляд матчу та відео голів

Зазначимо, що перший із двох голів Роналду став для нього історичним — 800-м у кар'єрі. З них 450 португалець забив, виступаючи за мадридський "Реал", 129 — за "Манчестер Юнайтед", 115 — за збірну Португалії, 101 — за "Ювентус" і 5 — за лісабонський "Спортінг".

Цей матч також став останнім у "Манчестер Юнайтед" для Майкла Карріка. Він виступав за клуб із 2006 по 2018 рік, після чого перейшов на менеджерську роботу. Після відставки Уле Гуннара Сульшера Каррік був виконувачем обов'язків головного тренера.

На наступний матч чемпіонату Англії проти "Крістал Пелас", що відбудеться 5 грудня, "Манчестер Юнайтед" виведе новий головний тренер Ральф Рангнік. Він отримав дозвіл на роботу в Англії і вже починає працювати з новою командою на правах виконувача обов'язків.

Раніше Фокус розповідав про деталі угоди між Ральфом Рангніком і "Манчестер Юнайтед".

Зазначимо, що результативній грі Кріштіану Роналду передувала неприємна ситуація: на початку тижня він звинуватив організаторів премії "Золотий М'яч-2021" у брехні. За підсумками голосування Роналду виявився лише шостим. Перемогу в премії "Золотий М'яч-2021" святкував аргентинець Ліонель Мессі.