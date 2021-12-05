Баскетбольная площадка в открытом море. Стало известно, как выглядит яхта Майкла Джордана (фото)

Стоимость судна под названием JOY оценивается в 79,5 млн долларов. За что же заплатил такие деньги один из лучших баскетболистов в истории?

Шестикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Майкл Джордан владеет личной лакшери яхтой, на которой совершает морские прогулки. Британское издание The Sun опубликовало фото роскошной яхты американского баскетболиста.

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58-летний экс-спортсмен, легенда клуба "Чикаго Буллс", приобрел супер-яхту JOY в 2019 году, пополнив свою коллекцию кораблей: Майклу Джордану также принадлежит рыболовное судно "Catch 23" стоимостью 6 миллионов фунтов стерлингов.

Для одного из путешествий на роскошной яхте Майкл Джордан выбрал карибский остров Сен-Бартс, куда отправился в компании своих друзей.

Особенности роскошной яхты Майкла Джордана

[ + – ] Яхта JOY во время морской прогулки Фото: Feadship

Яхта JOY — это не просто плавучее средство, а настоящий дворец на воде. На борту есть удобства, включая джакузи на палубе, тренажерный зал и большую столовую. Более того, JOY оборудована полноценной баскетбольной площадкой, чтобы Майкл Джордан мог показать гостям класс — ведь Король баскетбола до сих пор в отличной форме и не растерял навыков.

[ + – ] Баскетбольная площадка на яхте Майкла Джордана Фото: Feadship

Яхта Джордана: технические характеристики

Майкл Джордан в 2015 году стал первым спортсменом-миллиардером и до сих пор получает около 160 миллионов долларов в год в виде роялти от Nike, поэтому вполне может позволить себе такие роскошные покупки.

На яхте JOY пять палуб, где баскетболист и его близкие могут позволить себе разные виды отдыха.

На 70-метровой яхте 8 кают, к каждой из которых можно подняться на лифте. Отделка лакшери: на стенах мозаика с видами океана, ванные комнаты отделаны гранитом,.

[ + – ] Одна из кают на корабле Майкла Джордана Фото: Feadship

Любоваться прекрасными видами океана можно в любую погоду: панорамная стеклянная изоляция защищает от холода в ночное время и в холодные дни.

[ + – ] Дождевая душевая кабина на судне Майкла Джордана Фото: Feadship

[ + – ] Столовая с видом на океан. На борту яхты Майкла Джордана есть полноценный бар и столовая Фото: Feadship

Одновременно на борту яхты могут находиться до 12 гостей и экипаж из 19 человек. Но содержать такую махину — дело недешевое. Эксплуатационные расходы на яхту оцениваются примерно в 800 000 долларов в неделю.

Развлечения на яхте Майкла Джордана

На борту яхты Майкла Джоржана JOY всегда найдется, чем заняться. Здесь есть полноценный бар и столовая, где во время путешествия по океану лучшие повара приготовят для экс-спортсмена обед, а миксологи — подберут лучшее вино.

На палубе есть джакузи, которым можно наслаждаться, любуясь видом на Сент-Тома и побережье Карибских островов.

Несмотря на то, что в 2003 году Майкл Джордан ушел из НБА, он по-прежнему любит поддерживать себя в форме и скорее отдаст предпочтение физическим упражнениям и игре в баскетбол, чем выберет бокал виски и сигару. Именно потому на яхте Майкла Джоржана есть ультрасовременный тренажерный зал.

[ + – ] Тренажерный зал на борту JOY Фото: Feadship

Благодаря высокотехнологичной аудиовизуальной системе и спутниковой связи вчерашний спортсмен, а сегодня — бизнесмен Майкл Джордан также может проводить на борту JOY деловые встречи.

Майкл Джордан был и остается кумиром миллионов, даже спустя 18 лет после завершения игровой карьеры. Сегодня он владеет мотоциклетной командой "Майкл Джордан Моторспортс", клубом НБА "Шарлотт Хорнетс", а также играет в гольф.