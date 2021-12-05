Баскетбольний майданчик у відкритому морі. Стало відомо, як виглядає яхта Майкла Джордана (фото)

Вартість судна під назвою JOY оцінюється в 79,5 млн доларів. За що ж заплатив такі гроші один із найкращих баскетболістів в історії?

Шестиразовий чемпіон НБА та дворазовий олімпійський чемпіон Майкл Джордан володіє особистою лакшері яхтою, на якій здійснює морські прогулянки. Британське видання The Sun опублікувало фото розкішної яхти американського баскетболіста.

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58-річний ексспортсмен, легенда клубу "Чикаго Буллс", придбав супер'яхту JOY у 2019 році, поповнивши свою колекцію кораблів: Майклу Джордану також належить рибальське судно "Catch 23" вартістю 6 мільйонів фунтів стерлінгів.

Для однієї з подорожей на розкішній яхті Майкл Джордан обрав карибський острів Сен-Бартс, куди вирушив до компанії своїх друзів.

Особливості розкішної яхти Майкла Джордана

[ + – ] Яхта JOY під час морської прогулянки Фото: Feadship

Яхта JOY — це не просто плавальний засіб, а справжній палац на воді. На борту є зручності, враховуючи джакузі на палубі, тренажерний зал і велику їдальню. Більше того, JOY обладнана повноцінним баскетбольним майданчиком, щоб Майкл Джордан міг показати гостям клас, адже Король баскетболу досі в чудовій формі та не втратив навичок.

[ + – ] Баскетбольний майданчик на яхті Майкла Джордана Фото: Feadship

Яхта Джордана: технічні характеристики

Майкл Джордан у 2015 році став першим спортсменом-мільярдером і досі отримує приблизно 160 мільйонів доларів на рік у вигляді роялті від Nike, тому цілком може дозволити собі такі розкішні покупки.

На яхті JOY п'ять палуб, де баскетболіст і його близькі можуть дозволити собі різні види відпочинку.

На 70-метровій яхті 8 кают, до кожної з яких можна піднятися на ліфті. Оздоблення лакшері: на стінах мозаїка з видами океану, ванні кімнати оздоблені гранітом.

[ + – ] Одна з кают на кораблі Майкла Джордана Фото: Feadship

Милуватися прекрасними видами океану можна за будь-якої погоди: панорамна скляна ізоляція захищає від холоду в нічний час і в холодні дні.

[ + – ] Дощова душова кабіна на судні Майкла Джордана Фото: Feadship

[ + – ] Їдальня з видом на океан. На борту яхти Майкла Джордана є повноцінний бар та їдальня Фото: Feadship

Одночасно на борту яхти можуть перебувати до 12 гостей та екіпаж із 19 осіб. Але утримувати таку махіну — справа недешева. Експлуатаційні витрати на яхту оцінюються приблизно у 800 000 доларів на тиждень.

Розваги на яхті Майкла Джордана

На борту яхти Майкла Джордана JOY завжди знайдеться чим зайнятися. Тут є повноцінний бар та їдальня, де під час подорожі океаном найкращі кухарі приготують для ексспортсмена обід, а міксологи — підберуть найкраще вино.

На палубі є джакузі, яким можна насолоджуватися, милуючись видом на Сент-Тома й узбережжя Карибських островів.

Незважаючи на те, що в 2003 році Майкл Джордан пішов з НБА, він, як і раніше, любить підтримувати себе у формі та швидше віддасть перевагу фізичним вправам і грі в баскетбол, ніж обере келих віскі та сигару. Саме тому на яхті Майкла Джоржана є ультрасучасний тренажерний зал.

[ + – ] Тренажерний зал на борту JOY Фото: Feadship

Завдяки високотехнологічній аудіовізуальній системі та супутниковому зв'язку вчорашній спортсмен, а сьогодні бізнесмен Майкл Джордан також може проводити на борту JOY ділові зустрічі.

Майкл Джордан був і залишається кумиром мільйонів навіть через 18 років після завершення ігрової кар'єри. Сьогодні він володіє мотоциклетною командою Майкл Джордан Моторспортс, клубом НБА Шарлотт Горнетс, а також грає в гольф.