"Бенфика" — "Динамо": когда и где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА

Киевляне завершат свои выступления в еврокубках матчем в Лиссабоне.

В среду, 8 декабря, на стадионе "Да Луж" в Лиссабоне состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Бенфикой" и ФК "Динамо" Киев.

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С турнирной точки зрения для "Динамо" этот матч ничего не решает: подопечные Мирчи Луческу уже утратили все шансы побороться даже за третье место. Но, как и в матче "Шахтер" — "Шериф" у киевлян остается два фактора, ради которых стоит бороться за победу: премиальные от УЕФА и имидж.

"Бенфика" — "Динамо": прогноз букмекеров

Хозяева поля, судя по букмекерским котировкам, выглядят однозначным фаворитом. На победу "Бенфики" ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценивается в 5.50, а на победу "Динамо" коэффициент велик — 11.00.

У Мирчи Луческу есть проблемы с выбором состава: в Лиссабон не полетел польский защитник Томаш Кендзера, он сдал положительный тест на коронавирус и остался в Киеве. Давно в лазарете остается Денис Попов, травмированы Владислав Супряга и Артем Беседин.

"Бенфика" — "Динамо": история противостояний

В истории эти соперники встречались пять раз и все — в Лиге чемпионов УЕФА. В 1991 киевляне победили соперника со счетом 1:0, но спустя несколько месяцев, в апреле 1992-го португальцы взяли убедительный реванш — 5:0.

Следующая встреча киевского и лиссабонского клубов состоялась в 2016 году. В Киеве победу праздновала "Бенфика" (2:0), а в Португалии "орлы" взяли верх с минимальным счетом 1:0.

14 сентября 2021 года в Киеве "Динамо" не смогло в домашних стенах обыграть соперника. Гол Николая Шапаренко в компенсированное к матчу время был отменен арбитром из-за офсайда у Дениса Гармаша. Матч завершился вничью 0:0.

"Бенфика" — "Динамо": где смотреть матч

Смотреть матч "Бенфика" — "Динамо" можно в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча "Бенфика" — "Динамо" доступна на онлайн-сервисе Megogo или в приложении Volia TV.