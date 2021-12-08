"Бенфіка" — "Динамо": коли й де дивитись матч Ліги чемпіонів УЄФА

Кияни завершать свої виступи в єврокубках матчем у Лісабоні.

У середу, 8 грудня, на стадіоні "Да Луж" у Лісабоні відбудеться матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між "Бенфікою" та ФК "Динамо" Київ.

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Із турнірного погляду для "Динамо" цей матч нічого не вирішує: підопічні Мірчі Луческу вже втратили всі шанси поборотись навіть за третє місце. Але, як і в матчі "Шахтар" — "Шериф", у киян залишається два фактори, заради яких варто боротися за перемогу: преміальні від УЄФА й імідж.

"Бенфіка" — "Динамо": прогноз букмекерів

Хазяї поля, судячи з букмекерських котирувань, мають вигляд однозначних фаворитів. На перемогу "Бенфіки" ставки беруться з коефіцієнтом 1.31. Нічию оцінюють у 5.50, а на перемогу "Динамо" коефіцієнт великий — 11.00.

Мірча Луческу має проблеми з вибором складу: до Лісабона не полетів польський захисник Томаш Кендзера, він склав позитивний тест на коронавірус і залишився в Києві. Давно в лазареті залишається Денис Попов, травмовані Владислав Супряга й Артем Бєсєдін.

"Бенфіка" — "Динамо": історія протистоянь

В історії ці суперники зустрічалися п'ять разів і всі у Лізі чемпіонів УЄФА. 1991 року кияни перемогли суперника з рахунком 1:0, але через кілька місяців, у квітні 1992-го, португальці взяли переконливий реванш — 5:0.

Наступна зустріч київського та лісабонського клубів відбулася у 2016 році. У Києві перемогу святкувала "Бенфіка" (2:0), а в Португалії "орли" взяли гору з мінімальним рахунком 1:0.

14 вересня 2021 року в Києві "Динамо" не змогло в домашніх стінах обіграти суперника. Гол Миколи Шапаренка в компенсований до матчу час було скасовано арбітром через офсайд у Дениса Гармаша. Матч завершився внічию 0:0.

"Бенфіка" — "Динамо": де дивитися матч

Початок матчу "Бенфіка" — "Динамо" — о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу "Бенфіка" — "Динамо" доступна на онлайн-сервісі Megogo або в програмі Volia TV.