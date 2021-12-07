Месть не удалась. "Шахтер" упустил победу над "Шерифом" в последнем матче в Лиге чемпионов

Донецкий клуб завершил выступления в Лиге чемпионов с 2 очками в активе.

В Киеве завершился матч группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между командами "Шахтер" (Донецк) — "Шериф" (Тирасполь).

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С точки зрения турнирной таблицы этот матч глобально ничего не решал, но для "Шахтера" было делом принципа отомстить скромному клубу из Молдовы за досадное поражение в матче первого тура. Роберто Де Дзерби несколько удивил с выбором футболистов для стартового состава: в стартовом составе оказались молодые украинские игроки Артем Бондаренко, Валерий Бондарь и Георгий Судаков.

Украинский клуб с первых минут принялся атаковать ворота "Шерифа", но забить быстрый гол хозяевам не удалось. "Шериф" умело отбивался и первый опасный момент у ворот соперника создал только на 31-й минуте, но для "горняков" обошлось — мяч пролетел над перекладиной.

"Шахтер" давил на ворота гостей и добился своего на 42-й минуте, когда одну из атак ударом в нижний угол завершил бразильский нападающий Фернандо.

Во втором тайме хозяева продолжали контролировать мяч и были гораздо ближе к тому, чтобы забить второй мяч, чем "Шериф" к тому, чтобы сравнять счет. Особенно активным выглядел вышедший на замену полузащитник Михаил Мудрик, но в этот вечер помочь команде результативными действиями ему не удалось.

Роберто Де Дзерби заменил голкипера Андрея Пятова на Алексея Шевченко, для которого этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов в 29 лет. "Шериф" принялся штурмовать ворота соперника, центральные защитники "оранжево-черных" начали ошибаться, но все же держались до конца основного времени. Арбитр компенсировал три минуты и за 17 секунд до финального свистка гостям удалась атака, которую результативным ударом завершил Николов, оформив итоговый счет матча — 1:1.

"Шахтер" (Донецк) — "Шериф" (Тирасполь) — 1:1

Голы: 1:0, Фернандо, 42; 1:1, Николов, 90+3.

В параллельном матче группы "Реал" обыграл "Интер" со счетом 2:0 и завершил групповой этап на первой позиции. Мадридский клуб набрал 15 очков, а его итальянский соперник финишировал на второй позиции с 10 очками в активе. "Шериф" занял третье место, а "Шахтер" — последнее.

Лига чемпионов УЕФА. Группа D