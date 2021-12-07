Помста не вдалася. "Шахтар" упустив перемогу над "Шерифом" в останньому матчі в Лізі чемпіонів

Донецький клуб завершив виступи в Лізі чемпіонів із 2 очками в активі.

У Києві завершився матч групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між командами "Шахтар" (Донецьк) — "Шериф" (Тирасполь).

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Із погляду турнірної таблиці цей матч глобально нічого не вирішував, але для "Шахтаря" було принципом помститися скромному клубу з Молдови за прикру поразку в матчі першого туру. Роберто Де Дзербі дещо здивував із вибором футболістів для стартового складу: у стартовому складі опинилися молоді українські гравці Артем Бондаренко, Валерій Бондар і Георгій Судаков.

Український клуб із перших хвилин почав атакувати ворота "Шерифа", але забити швидкий гол господарям не вдалося. "Шериф" вміло відбивався та перший небезпечний момент біля воріт суперника створив лише на 31 хвилині, але для "гірників" обійшлося — м'яч пролетів над перекладиною.

"Шахтар" тиснув на ворота гостей і досяг свого на 42-й хвилині, коли одну з атак ударом у нижній кут завершив бразильський нападник Фернандо.

У другому таймі господарі продовжували контролювати м'яч і були набагато ближчими до того, щоб забити другий м'яч, ніж "Шериф" до того, щоб зрівняти рахунок. Особливо активним був півзахисник Михайло Мудрик, який вийшов на заміну, але цього вечора допомогти команді результативними діями йому не вдалося.

Роберто Де Дзербі замінив голкіпера Андрія П'ятова на Олексія Шевченка, для якого цей матч став дебютним у Лізі чемпіонів у 29 років. "Шериф" почав штурмувати ворота суперника, центральні захисники "оранжево-чорних" почали помилятися, але все ж таки трималися до кінця основного часу. Арбітр компенсував три хвилини, і за 17 секунд до фінального свистка гостям вдалася атака, яку результативним ударом завершив Ніколов, оформивши підсумковий рахунок матчу, – 1:1.

"Шахтар" (Донецьк) — "Шериф" (Тираспіль) — 1:1

Голи: 1:0, Фернандо, 42; 1:1, Ніколов, 90+3.

У паралельному матчі групи "Реал" обіграв "Інтер" із рахунком 2:0 та завершив груповий етап на першій позиції. Мадридський клуб набрав 15 очок, а його італійський суперник фінішував на другій позиції з 10 очками в активі. "Шериф" зайняв третє місце, а "Шахтар" — останнє.

Ліга чемпіонів УЄФА. Група D