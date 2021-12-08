"Бей своих, чтобы чужие боялись". Яремчук забил "Динамо" и помог "Бенфике" выйти в 1/8 Лиги чемпионов

Воспитанник киевского клуба забил один из двух голов "Бенфики" в ворота чемпиона Украины.

В Лиссабоне завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" — "Динамо".

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Киевский клуб по итогам предыдущих матчей утратил возможность побороться за дальнейшее участие в еврокубках, в то время, как португальцы имели хорошие шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого "Бенфике" нужно было обыграть "Динамо" и надеяться, что "Барселона" не выиграет в параллельном матче у "Баварии".

Вопреки предсказаниям Мирчи Луческу перед матчем не "Бенфика", а именно "Динамо" принялось с первых минут искать шанс у ворот соперника. И киевляне были очень близко к тому, чтобы открыт счет: Буяльский обыграл троих соперников и оказался один на один с вратарем. Виталий не стал жадничать и выкатил мяч под удар Цыганкову. Полузащитнику "Динамо" оставалось попасть в ворота с 9-10 метров, но с этой задачей он не справился — выше ворот. Только и оставалось, что хвататься за голову.

"Бенфика" приняла правила игры и открыла счет. На 16-й минуте хозяева провели красивую комбинацию, Жоау Мариу прострелил от лицевой линии, а Роман Яремчук в касание отправил мяч в ворота. Ирония ситуации в том, что Яремчук — воспитанник "Динамо", который покинул клуб еще в 2017 году.

Не успели игроки "Динамо" отойти от пропущенного матча, как Вербич допустил роковую ошибку, отдавая передачу назад, и Жилберто, подхватив мяч, нанес сочный удар в верхний угол ворот. Без шансов для Бущана — 2:0.

Холодный душ из двух голов заставил футболистов "Динамо" нервничать — еще до перерыва желтые карточки получили Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич и Виктор Цыганков. На 37-й минуте у "Бенфики" был еще один шанс забить, но Бущан отразил удар Гримальдо.

Вторая половина игры прошла в более спокойном темпе. "Бенфика" контролировала мяч, а у "Динамо" даже если дело доходило до ударов по воротам, страдала реализация моментов. Мирча Луческу попытался освежить действия команды впереди заменами, но Эрик Рамирес и Карлос Де Пена не смогли помочь "Динамо" отыграть хотя бы один мяч.

В параллельном матче группы "Бавария" разгромила "Барселону" (3:0) и отправила каталонцев играть в Лиге Европы. "Бавария" и "Бенфика" прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Отметим, что мюнхенский клуб на стадии группового этапа показал стопроцентный результат, выиграв шесть матчей из шести.

Лига чемпионов. Группа Е.

"Бавария" — 18 "Бенфика" — 8 "Барселона" — 7 "Динамо" — 1.

Лига чемпионов. Групповой этап.

"Бенфика" (Лиссабон) — "Динамо" (Киев) — 2:0 (2:0)

Голы: 1:0, Яремчук, 16; 2:0, Жилберто, 22.