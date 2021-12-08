"Бий своїх, щоб чужі боялися". Яремчук забив "Динамо" і допоміг "Бенфіці" вийти до 1/8 Ліги чемпіонів

Вихованець київського клубу забив один із двох голів "Бенфіки" у ворота чемпіона України.

У Лісабоні завершився матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" — "Динамо".

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Київський клуб за підсумками попередніх матчів втратив можливість поборотися за подальшу участь у єврокубках, тоді як португальці мали добрі шанси на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Для цього "Бенфіці" потрібно було обіграти "Динамо" та сподіватися, що "Барселона" не виграє у паралельному матчі у "Баварії".

Попри передбачення Мірчі Луческу перед матчем не "Бенфіка", а саме "Динамо" почало з перших хвилин шукати шанс біля воріт суперника. І кияни були дуже близько до того, щоб відкрити рахунок: Буяльський обіграв трьох суперників і опинився віч-на-віч із воротарем. Віталій не став скупитись і викотив м'яч під удар Циганкову. Півзахиснику "Динамо" залишалося потрапити у ворота з 9-10 метрів, але з цим завданням він не впорався — вище за ворота. Тільки й лишалося, що хапатися за голову.

"Бенфіка" прийняла правила гри та відкрила рахунок. На 16-й хвилині господарі провели гарну комбінацію, Жоау Маріу прострілив від лицьової лінії, а Роман Яремчук у дотику відправив м'яч у ворота. Іронія ситуації в тому, що Яремчук — вихованець "Динамо", який покинув клуб ще 2017 року.

Не встигли гравці "Динамо" відійти від пропущеного матчу, як Вербіч припустився фатальної помилки, віддаючи передачу назад, і Жілберто, підхопивши м'яч, завдав соковитих ударів у верхній кут воріт. Без шансів для Бущана – 2:0.

Холодний душ із двох голів змусив футболістів "Динамо" нервувати — ще до перерви жовті картки отримали Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч та Віктор Циганков. На 37-й хвилині "Бенфіка" мала ще один шанс забити, але Бущан відбив удар Грімальдо.

Друга половина гри пройшла у більш спокійному темпі. "Бенфіка" контролювала м'яч, а у "Динамо" навіть якщо справа доходила до ударів по воротах, страждала реалізація моментів. Мірча Луческу спробував освіжити дії команди попереду замінами, але Ерік Рамірес та Карлос Де Пена не змогли допомогти "Динамо" відіграти хоча б один м'яч.

У паралельному матчі групи "Баварія" розгромила "Барселону" (3:0) та відправила каталонців грати у Лізі Європи. "Баварія" та "Бенфіка" пройшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Зазначимо, що мюнхенський клуб на стадії групового етапу показав стовідсотковий результат, вигравши шість матчів із шести.

Ліга чемпіонів. Група Е.

"Баварія" — 18 "Бенфіка" — 8 "Барселона" — 7 "Динамо" — 1.

Ліга чемпіонів. Груповий етап.

"Бенфіка" (Лісабон) — "Динамо" (Київ) — 2:0 (2:0)

Голи: 1:0, Яремчук, 16; 2:0, Жілберто, 22.