В поисках клуба. Топ-5 свободных агентов украинского футбола

В зимнее межсезонье украинские клубы могут усилиться опытными исполнителями.

В украинском футболе началось межсезонье, а с вместе ним открывается и трансферное окно, когда отечественные клубы смогут усилить проблемные позиции новыми футболистами. Впоиске новых команд находятся и уже опытные спортсмены, которые успели поиграть на высоком уровне.YouTube-проект SportArena назвал пятерку лучших украинских футболистов, находящихся на данный момент без команды.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Николай Морозюк

[ + – ] Николай Морозюк полгода пребывает в статусе свободного агента Фото: dynamo.kiev.ua

Экс-капитану киевского "Динамо" Николаю Морозюку в следующем году исполнится 34 года. Уже как полгода футболист не числится ни за одним из клубов. До этого Николай Морозюк выступал в турецком "Ризеспоре".

"Сейчас не рассматриваю вариантов продолжения карьеры в Украине", — говорил хавбек этим летом.

Евгений Хачериди

[ + – ] Евгений Хачериди зарекомендовал себя одним из самых надежных защитников Украины Фото: ФК Динамо Киев

В последний раз скандальный защитник Евгений Хачериди появлялся на поле в официальной встрече 28 ноября 2020 года в составе брестского "Динамо", а с начала текущего года Хачериди без клуба. Сообщалось, что последние время футболист тренировался с командой "Десна", но так и не подписал контракт. Летом экс-игроку киевского "Динамо" и сборной Украины исполнится 35 лет.

Богдан Бутко

[ + – ] Богдан Бутко остается вне игры с мая Фото: ФК Шахтер

В последнее время бывший футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Богдан Бутко более известен своими резкими высказываниями, нежели действиями на футбольном поле. Тридцатилетний футболист принимал участие в официальном матче еще в мае. Ближе к зиме игрок обещал заняться поисками вариантов для продолжения карьеры. По информации издания "SportArena", Бутко заинтересовался клубом "Полесье" из Первой лиги.

Андрей Близниченко

[ + – ] Андрей Близниченко в "Днепре" Фото: ФК "Днепр"

Перед стартом розыгрыша Лиги Чемпионов в этом году футбольный клуб "Шериф", который выступает в Молдове, разорвал контракт с Андреем Близниченко. На сегодняшний день футболист находится без клуба, хотя ранее подавал большие надежды на успешную карьеру. По словам игрока, клуб поздно сообщил о разрыве контракта, а он не успел подписать новое предложение. На данный момент футболист индивидуально занимается с тренером и находится в поиске клуба.

Антон Каниболоцкий

[ + – ] Антон Каниболоцкий на тренировке Фото: dynamo.kiev.ua

В начале своего футбольного пути Антон Каниболоцкий имел хорошие перспективы: перешел из "Днепра" в "Шахтер" и боролся за место в основе донецкого клуба. За "горняков" вратарь сыграл 55 матчей, но свой шанс не реализовал. Последней пропиской игрока был футбольный клуб "Минай", где за год он отыграл всего 9 матчей. Футболисту 33 года, что не является критической цифрой для вратаря.