У пошуках клубу. Топ-5 вільних агентів українського футболу

У зимове міжсезоння українські клуби можуть посилитись досвідченими виконавцями.

В українському футболі розпочалося міжсезоння, а разом із ним відкривається і трансферне вікно, коли вітчизняні клуби зможуть посилити проблемні позиції новими футболістами. У пошуку нових команд знаходяться і вже досвідчені спортсмени, які встигли пограти на високому рівні. YouTube-проєкт SportArena назвав п'ятірку найкращих українських футболістів, які наразі без команди.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Микола Морозюк

[ + – ] Микола Морозюк пів року перебуває у статусі вільного агента Фото: dynamo.kiev.ua

Екскапітану київського "Динамо" Миколі Морозюку наступного року виповниться 34 роки. Уже як пів року футболіст не перебуває в жодному з клубів. До цього Микола Морозюк виступав у турецькому "Різеспорі".

"Зараз не розглядаю варіантів продовження кар'єри в Україні", — говорив хавбек цього літа.

Євген Хачеріді

[ + – ] Євген Хачеріді зарекомендував себе одним із найнадійніших захисників України Фото: ФК Динамо Киiв

Востаннє скандальний захисник Євген Хачеріді з'являвся на полі в офіційній зустрічі 28 листопада 2020 року в складі брестського "Динамо", а з початку поточного року Хачеріді без клубу. Повідомлялося, що останнім часом футболіст тренувався з командою "Десна", але так і не підписав контракт. Влітку ексгравцеві київського "Динамо" та збірної України виповниться 35 років.

Богдан Бутко

[ + – ] Богдан Бутко залишається поза грою з травня Фото: ФК Шахтар

Останнім часом колишній футболіст збірної України та донецького "Шахтаря" Богдан Бутко відоміший своїми різкими висловлюваннями, ніж діями на футбольному полі. Тридцятирічний футболіст брав участь в офіційному матчі ще в травні. Ближче до зими гравець обіцяв зайнятися пошуками варіантів продовження кар'єри. За інформацією видання SportArena, Бутко зацікавився клубом Полісся з Першої ліги.

Андрій Блізніченко

[ + – ] Андрій Блізніченко в "Дніпрі" Фото: ФК "Дніпро"

Перед стартом розіграшу Ліги Чемпіонів цього року футбольний клуб "Шериф", який виступає у Молдові, розірвав контракт з Андрієм Блізніченком. Сьогодні футболіст перебуває без клубу, хоча раніше подавав великі надії на успішну кар'єру. За словами гравця, клуб пізно повідомив про розірвання контракту, а він не встиг підписати нову пропозицію. Наразі футболіст індивідуально займається з тренером і знаходиться у пошуку клубу.

Антон Каніболоцький

[ + – ] Антон Каніболоцький на тренуванні Фото: dynamo.kiev.ua

На початку свого футбольного шляху Антон Каніболоцький мав добрі перспективи: перейшов із "Дніпра" в "Шахтар" і боровся за місце в основі донецького клубу. За "гірників" воротар зіграв 55 матчів, але свого шансу не реалізував. Останньою пропискою гравця був футбольний клуб "Минай", де за рік він відіграв лише 9 матчів. Футболісту 33 роки, що не є критичною цифрою для воротаря.