У пошуках клубу. Топ-5 вільних агентів українського футболу
У зимове міжсезоння українські клуби можуть посилитись досвідченими виконавцями.
В українському футболі розпочалося міжсезоння, а разом із ним відкривається і трансферне вікно, коли вітчизняні клуби зможуть посилити проблемні позиції новими футболістами. У пошуку нових команд знаходяться і вже досвідчені спортсмени, які встигли пограти на високому рівні. YouTube-проєкт SportArena назвав п'ятірку найкращих українських футболістів, які наразі без команди.
Микола Морозюк
Екскапітану київського "Динамо" Миколі Морозюку наступного року виповниться 34 роки. Уже як пів року футболіст не перебуває в жодному з клубів. До цього Микола Морозюк виступав у турецькому "Різеспорі".
"Зараз не розглядаю варіантів продовження кар'єри в Україні", — говорив хавбек цього літа.
Євген Хачеріді
Востаннє скандальний захисник Євген Хачеріді з'являвся на полі в офіційній зустрічі 28 листопада 2020 року в складі брестського "Динамо", а з початку поточного року Хачеріді без клубу. Повідомлялося, що останнім часом футболіст тренувався з командою "Десна", але так і не підписав контракт. Влітку ексгравцеві київського "Динамо" та збірної України виповниться 35 років.
Богдан Бутко
Останнім часом колишній футболіст збірної України та донецького "Шахтаря" Богдан Бутко відоміший своїми різкими висловлюваннями, ніж діями на футбольному полі. Тридцятирічний футболіст брав участь в офіційному матчі ще в травні. Ближче до зими гравець обіцяв зайнятися пошуками варіантів продовження кар'єри. За інформацією видання SportArena, Бутко зацікавився клубом Полісся з Першої ліги.
Андрій Блізніченко
Перед стартом розіграшу Ліги Чемпіонів цього року футбольний клуб "Шериф", який виступає у Молдові, розірвав контракт з Андрієм Блізніченком. Сьогодні футболіст перебуває без клубу, хоча раніше подавав великі надії на успішну кар'єру. За словами гравця, клуб пізно повідомив про розірвання контракту, а він не встиг підписати нову пропозицію. Наразі футболіст індивідуально займається з тренером і знаходиться у пошуку клубу.
Антон Каніболоцький
На початку свого футбольного шляху Антон Каніболоцький мав добрі перспективи: перейшов із "Дніпра" в "Шахтар" і боровся за місце в основі донецького клубу. За "гірників" воротар зіграв 55 матчів, але свого шансу не реалізував. Останньою пропискою гравця був футбольний клуб "Минай", де за рік він відіграв лише 9 матчів. Футболісту 33 роки, що не є критичною цифрою для воротаря.