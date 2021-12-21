Роман с выгодой. Испанский футболист Ферран Торрес встречается с дочерью главного тренера сборной, - СМИ (фото)

Отношения с Сирой Мартинес могут сыграть решающую роль в переходе 21-летнего игрока в "Барселону".

Полузащитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Испании Ферран Торрес встречается с дочерью главного тренера национальной сборной Луиса Энрике, сообщает The Sun.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Сира Мартинес, дочь Луиса Энрике, является членом Королевского клуба поло в Барселоне. Девушка добивается успехов в конном спорте и участвует в многочисленных международных соревнованиях. Ей 20 лет и она активно поддерживает команду своего отца.

[ + – ] Сира Мартинес - дочь Луиса Энрике Фото: Instagram

Кроме этого, дочь Луиса Энрике дружит с дочерью главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы — Марией Гвардиолой.

[ + – ] Сира Мартинес и Мария Гвардиола Фото: Instagram

Испанский портал EnBlau сообщает, что Торрес и Сира поддерживают отношения на расстоянии, пока он играет в Манчестере. Но это может измениться на фоне слухов, что футболист "Манчестер Сити" вызывает интерес у руководителей "Барселоны".

Новый главный тренер команды Хави надеется на реабилитацию команды после шокирующего вылета из Лиги чемпионов и плохой формы после ухода многолетнего лидера Лионеля Месси.

21-летний Торрес был отмечен как главное имя в шорт-листе январских целей Хави. Отмечается, что игрок сборной Испании пропустил 14 игр в этом сезоне из-за перелома стопы.

Ферран Торрес стал игроком "Манчестер Сити" летом 2020 года. Тогда британский клуб заплатил за футболиста "Валенсии" 23 миллиона евро. За сборную Испании полузащитник начал выступать в том же 2020 году, уже после перехода в состав английского гранда. Его дебют состоялся 3 сентября в матче Лига наций против сборной Германии.

Напомним, что сборная Испании вышла в финал Лиги наций УЕФА, но в решающем матче проиграла команде Франции со счетом 0:2. Решающие голы провели Карим Бензема и Килиан Мбаппе.