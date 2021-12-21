Роман с выгодой. Испанский футболист Ферран Торрес встречается с дочерью главного тренера сборной, - СМИ (фото)
Отношения с Сирой Мартинес могут сыграть решающую роль в переходе 21-летнего игрока в "Барселону".
Полузащитник "Манчестер Сити" и национальной сборной Испании Ферран Торрес встречается с дочерью главного тренера национальной сборной Луиса Энрике, сообщает The Sun.
Сира Мартинес, дочь Луиса Энрике, является членом Королевского клуба поло в Барселоне. Девушка добивается успехов в конном спорте и участвует в многочисленных международных соревнованиях. Ей 20 лет и она активно поддерживает команду своего отца.
Кроме этого, дочь Луиса Энрике дружит с дочерью главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы — Марией Гвардиолой.
Испанский портал EnBlau сообщает, что Торрес и Сира поддерживают отношения на расстоянии, пока он играет в Манчестере. Но это может измениться на фоне слухов, что футболист "Манчестер Сити" вызывает интерес у руководителей "Барселоны".
Новый главный тренер команды Хави надеется на реабилитацию команды после шокирующего вылета из Лиги чемпионов и плохой формы после ухода многолетнего лидера Лионеля Месси.
21-летний Торрес был отмечен как главное имя в шорт-листе январских целей Хави. Отмечается, что игрок сборной Испании пропустил 14 игр в этом сезоне из-за перелома стопы.
Ферран Торрес стал игроком "Манчестер Сити" летом 2020 года. Тогда британский клуб заплатил за футболиста "Валенсии" 23 миллиона евро. За сборную Испании полузащитник начал выступать в том же 2020 году, уже после перехода в состав английского гранда. Его дебют состоялся 3 сентября в матче Лига наций против сборной Германии.
Напомним, что сборная Испании вышла в финал Лиги наций УЕФА, но в решающем матче проиграла команде Франции со счетом 0:2. Решающие голы провели Карим Бензема и Килиан Мбаппе.