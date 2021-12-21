Роман із вигодою. Іспанський футболіст Ферран Торрес зустрічається із донькою головного тренера збірної, — ЗМІ (фото)

Відносини із Сірою Мартінес можуть зіграти вирішальну роль у переході 21-річного гравця до "Барселони".

Півзахисник "Манчестер Сіті" та національної збірної Іспанії Ферран Торрес зустрічається з дочкою головного тренера національної збірної Луїса Енріке, повідомляє The Sun.

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Сіра Мартінес, дочка Луїса Енріке, є членом Королівського клубу поло в Барселоні. Дівчина досягає успіхів у кінному спорті та бере участь у численних міжнародних змаганнях. Їй 20 років, і вона активно підтримує команду свого батька.

[ + – ] Сіра Мартінес — дочка Луїса Енріке Фото: Instagram

Окрім цього, дочка Луїса Енріке товаришує з дочкою головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли — Марією Гвардіолою.

[ + – ] Сіра Мартінес та Марія Гвардіола Фото: Instagram

Іспанський портал EnBlau повідомляє, що Торрес і Сіра підтримують стосунки на відстані, поки він грає в Манчестері. Але це може змінитися на фоні чуток, що футболіст Манчестер Сіті викликає інтерес у керівників Барселони.

Новий головний тренер команди Хаві сподівається на реабілітацію команди після приголомшливого вильоту з Ліги чемпіонів та поганої форми після відходу багаторічного лідера Ліонеля Мессі.

21-річний Торрес був відзначений як головне ім'я у шорт-лісті січневих цілей Хаві. Зазначається, що гравець збірної Іспанії пропустив 14 ігор цього сезону через перелом стопи.

Ферран Торрес став гравцем "Манчестер Сіті" влітку 2020 року. Тоді британський клуб заплатив за футболіста "Валенсії" 23 мільйони євро. За збірну Іспанії півзахисник почав виступати того ж таки 2020 року, уже після переходу до складу англійського гранду. Його дебют відбувся 3 вересня у матчі Ліга націй проти збірної Німеччини.

Нагадаємо, що збірна Іспанії вийшла у фінал Ліги націй УЄФА, але у вирішальному матчі програла команді Франції з рахунком 0:2. Вирішальні голи забили Карім Бензема та Кіліан Мбаппе.