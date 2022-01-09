Цыплят по осени считают. Почему тяжелый старт Шевченко в Италии — не катастрофа
Андрею Шевченко пока не удалось поднять "Дженоа" из подвала турнирной таблицы Серии А. Исправить ситуацию он может в сегодняшнем матче против "Специи".
Андрей, где же тебе взять хоть пару таких игроков, которые смогут так остановить мяч после паса верхом на 35 метров?
А теперь по сути, это я перечитал всю прессу по матчу "Сассуоло" — "Дженоа".
Матч в Реджо-нель-Эмилия закончился 1:1.
"Дженоа". Андрей Николаевич знал, на что он шел тренером именно в эту команду. И куда шел — к каким футболистам, надеюсь пока к только таким.
Я тоже знаю. От Шевы, всю логику его принятия решения. Андрей понимал риски. И он знал, что в первых шести матчах у него соперники "Ювентус", "Милан", "Рома", "Лацио".
Предыдущий собственник в июне-августе продал 7 игроков основного состава.
Андрей Шевченко рискнул.
Он такой по жизни — или все или ничего. Сегодня на Андрея дышат ядом и "уничтожают" практически все.
Я видел семь тренировок , и три матча вживую, на стадионе. Видел молодежь, которой он сразу начал доверять место в стартовом составе. Я видел 2 проигранных и 1 ничейный матч на стадионе, в Генуе. Был рядом до матча и после матчей, все видел, и все слышал.
Цыплят в Серии А по поздней весне считают. Какой будет результат, зависит и от него, и от доверия и трансферной щедрости собственников. Он не дрогнет. Предлагаю помолчать до середины мая "ЫксперДам". Поговорим в мае.
Андрей.
Я верю.
Мы верим.
Ты же знаешь, что самолет взлетает только против ветра!
Удачи мой Друг.
Сегодня важный матч.
С прямым конкурентом, "Специей".
Только три очка нужны.