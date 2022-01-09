Цыплят по осени считают. Почему тяжелый старт Шевченко в Италии — не катастрофа

Андрей, где же тебе взять хоть пару таких игроков, которые смогут так остановить мяч после паса верхом на 35 метров?

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А теперь по сути, это я перечитал всю прессу по матчу "Сассуоло" — "Дженоа".

Матч в Реджо-нель-Эмилия закончился 1:1.

"Дженоа". Андрей Николаевич знал, на что он шел тренером именно в эту команду. И куда шел — к каким футболистам, надеюсь пока к только таким.

Я тоже знаю. От Шевы, всю логику его принятия решения. Андрей понимал риски. И он знал, что в первых шести матчах у него соперники "Ювентус", "Милан", "Рома", "Лацио".

Предыдущий собственник в июне-августе продал 7 игроков основного состава.

Андрей Шевченко рискнул.

Он такой по жизни — или все или ничего. Сегодня на Андрея дышат ядом и "уничтожают" практически все.

Я видел семь тренировок , и три матча вживую, на стадионе. Видел молодежь, которой он сразу начал доверять место в стартовом составе. Я видел 2 проигранных и 1 ничейный матч на стадионе, в Генуе. Был рядом до матча и после матчей, все видел, и все слышал.

Цыплят в Серии А по поздней весне считают. Какой будет результат, зависит и от него, и от доверия и трансферной щедрости собственников. Он не дрогнет. Предлагаю помолчать до середины мая "ЫксперДам". Поговорим в мае.

Андрей.

Я верю.

Мы верим.

Ты же знаешь, что самолет взлетает только против ветра!

Удачи мой Друг.

Сегодня важный матч.

С прямым конкурентом, "Специей".

Только три очка нужны.

Первоисточник.