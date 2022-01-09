Курчат по осені рахують. Чому важкий старт Шевченка в Італії – не катастрофа
Андрію Шевченку поки що не вдалося підняти "Дженоа" з підвалу турнірної таблиці Серії А. Виправити ситуацію він може у сьогоднішньому матчі проти "Спеції".
Андрію, де ж тобі взяти хоч пару таких гравців, які зможуть так зупинити м'яч після пасу верхи на 35 метрів?
А тепер, по суті, це я перечитав усю пресу по матчу "Сассуоло" — "Дженоа".
Матч у Реджо-нель-Емілія закінчився 1:1.
"Дженоа". Андрій Миколайович знав, на що він йшов тренером саме у цю команду. І куди йшов — до яких футболістів, сподіваюся поки що тільки таких.
Я також знаю. Від Шеви всю логіку його прийняття рішення. Андрій розумів ризики. І він знав, що у перших шести матчах у нього суперники "Ювентус", "Мілан", "Рома", "Лаціо".
Попередній власник у червні-серпні продав 7 гравців основного складу.
Андрій Шевченко ризикнув.
Він такий у житті — чи все, чи нічого. Сьогодні на Андрія дихають отрутою та "знищують" практично всі.
Я бачив сім тренувань, і три матчі наживо, на стадіоні. Бачив молодь, якій він одразу почав довіряти місце у стартовому складі. Я бачив 2 програних та 1 нічийний матч на стадіоні, в Генуї. Був поруч до матчу та після матчів, все бачив, і все чув.
Курчат у Серії А пізньої весни рахують. Який буде результат, залежить і від нього, і від довіри та трансферної щедрості власників. Він не тремтітиме. Пропоную помовчати до середини травня "ІксперДам". Поговоримо у травні.
Андрій.
Я вірю.
Ми віримо.
Ти ж знаєш, що літак злітає лише проти вітру!
Удачі, мій Друже.
Сьогодні важливий матч.
З прямим конкурентом, "Спецією".
Тільки три очки потрібні.