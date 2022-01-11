Денег нет: "Ювентус" не сможет улучшить условия для своего лидера

Туринский клуб рискует потерять еще одного ключевого футболиста.

Нападающий футбольного клуба "Ювентус" Пауло Дибала не может договориться с руководством об условиях нового контракта, сообщает La Gazetta dello Sport.

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Текущий трудовой договор аргентинца истекает в июне нынешнего года. На данный момент зарплата 28-летнего игрока составляет 7,3 миллиона евро в год. Представители Дибалы рассчитывали, что их клиент сможет получить 8 миллионов евро в год по условиям нового контракта, а бонусная часть гарантировала бы поступление на счета игрока еще одного миллиона.

Теперь же существует вероятность, что Дибала не только не получит прибавку к зарплате, но и может потерять часть средств. "Ювентус" пребывает в непростом финансовом положении. Кроме того, клуб стал фигурантом скандала: его руководителей подозревают в финансовых махинациях.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Пауло Дибала идет на контакт с руководством "Ювентуса". Сообщается, что стороны должны встретиться в конце февраля и подписать новый контракт. Но на данный момент они далеки от соглашения.

Паула Дибала перешел в "Ювентус" из "Палермо" в 2015 году. За это время форвард сыграл в 273 матчах и забил 109 голов во всех турнирах. Специализированный портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

В начале декабря прошлого года Фокус рассказывал, что прокуратура Турина вызвала на допрос бывшего форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Португалец должен был дать показания по делу о финансовых махинациях, в которых правоохранители подозревают топ-менеджмент клуба.

Отметим, что в текущем сезоне "Ювентус" неубедительно выступает в Серии А. Команда занимает только пятое место в чемпионате по итогам 21-го тура.