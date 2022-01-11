Грошей немає: "Ювентус" не зможе покращити умови для свого лідера

Туринський клуб ризикує втратити ще одного ключового футболіста.

Нападник футбольного клубу "Ювентус" Пауло Дибала не може домовитись з керівництвом про умови нового контракту, повідомляє La Gazetta dello Sport.

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Поточний трудовий договір аргентинця закінчується у червні цього року. На сьогоднішній день зарплата 28-річного гравця становить 7,3 мільйони євро на рік. Представники Дибали розраховували, що їхній клієнт зможе отримати 8 мільйонів євро на рік за умовами нового контракту, а бонусна частина гарантувала б надходження на рахунки гравця ще одного мільйона.

Тепер існує ймовірність, що Дибала не тільки не отримає збільшення до зарплати, а й може втратити частину коштів. "Ювентус" перебуває у непростому фінансовому становищі. Окрім того, клуб став фігурантом скандалу: його керівників підозрюють у фінансових махінаціях.

Незважаючи на ситуацію, Пауло Дибала йде на контакт із керівництвом "Ювентуса". Повідомляється, що сторони мають зустрітися наприкінці лютого та підписати новий контракт. Але зараз вони далекі від угоди.

Паула Дибала перейшов у "Ювентус" із "Палермо" у 2015 році. За цей час форвард зіграв у 273 матчах і забив 109 голів у всіх турнірах. Спеціалізований портал Transfermarkt.com оцінює вартість футболіста в 50 мільйонів євро.

На початку грудня минулого року Фокус розповідав, що прокуратура Турина викликала на допит колишнього форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Португалець мав дати свідчення у справі про фінансові махінації, в яких правоохоронці підозрюють топменеджмент клубу.

Зазначимо, що в поточному сезоні "Ювентус" непереконливо виступає у Серії А. Команда посідає лише п'яте місце у чемпіонаті за підсумками 21 туру.