Курс на первый трофей сезона. "Реал" выбил "Барселону" в полуфинале Суперкубка Испании (видео)

Два испанских гранда не смогли выявить сильнейшего в основное время матча, но мадридский клуб оказался сильнее в овертайме.

В Саудовской Аравии завершился матч полуфинала Суперкубка Испании "Барселона" — "Реал".

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Матчи этого турнира с 2020 года проходят в формате финала четырех и не на территории Испании. Это обеспечило нейтральное отношение арабских болельщиков к обеим командам. "Реал" справедливо считался фаворитом этого матча и свой статус начал оправдывать уже в середине первого тайма. Это Винисиус легко прошел защитные редуты каталонского клуба и отправил мяч в ворота — 1:0.

В концовке первого тайма каталонцы смогли сравнять счет, благодаря точному удару Люка Де Йонга. Ничейный счет продержался до 72-й минуте, когда ворота "Барселоны" поразил один из лучших форвардов "Реала" в текущем сезоне — Карим Бензема. Казалось бы, у "Барселоны" оставалось немного шансов на спасение, но свой момент "гранатово-синие" реализовали на 83-й минуте, когда Ансу Фати удачно сыграл головой после подачи с левого фланга от Жорди Альбы.

Имя победителя командам пришлось определять в двух дополнительных таймах по 15 минут. И уже на 98-й минуте матча Федерико Вальверде успешно завершил контратаку мадридской команды с численным преимуществом. Отыграться в третий раз в матче "Барселоне" уже не удалось — Хави и его подопечные потерпели поражение со счетом 2:3.

Соперник "Реала" по финалу определится 13 января, когда будет сыгран второй полуфинал между "Атлетико" Мадрид и "Атлетиком" из Бильбао. Финал состоится 16 января.

Суперкубок Испании. 1/2 финала

"Барселона" — "Реал" Мадрид — 2:3 (ОТ)

Голы: 0:1, Винисиус, 25; 1:1, Люк Де Йонг, 41; 1:2, Бензема, 72; 2:2, Фати, 83; 2:3, Вальверде, 98.