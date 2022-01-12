Курс на перший трофей сезону. "Реал" вибив "Барселону" у півфіналі Суперкубку Іспанії (відео)

Два іспанські гранди не змогли визначити найсильнішого в основний час матчу, але мадридський клуб виявився сильнішим в овертаймі.

У Саудівській Аравії завершився матч півфіналу Суперкубку Іспанії "Барселона" — "Реал".

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Матчі цього турніру з 2020 року відбуваються у форматі фіналу чотирьох і не на території Іспанії. Це забезпечило нейтральне ставлення арабських уболівальників до обох команд. "Реал" справедливо вважався фаворитом цього матчу та свій статус почав виправдовувати вже в середині першого тайму. Це Вінісіус легко пройшов захисні редути каталонського клубу та відправив м'яч у ворота — 1:0.

Наприкінці першого тайму каталонці змогли зрівняти рахунок завдяки точному удару Люка Де Йонга. Нічий рахунок протримався до 72-ї хвилини, коли ворота "Барселони" уразив один із найкращих форвардів "Реала" в поточному сезоні — Карім Бензема. Здавалося б, "Барселона" залишала трохи шансів на порятунок, але свій момент "гранатово-сині" реалізували на 83-й хвилині, коли Ансу Фаті вдало зіграв головою після подачі з лівого флангу від Жорді Альби.

Ім'я переможця командам довелося визначати у двох додаткових таймах по 15 хвилин. І вже на 98 хвилині матчу Федеріко Вальверде успішно завершив контратаку мадридської команди з чисельною перевагою. Відігратися втретє у матчі "Барселоні" вже не вдалося — Хаві та його підопічні зазнали поразки з рахунком 2:3.

Суперник "Реала" у фіналі визначиться 13 січня, коли буде зіграний другий півфінал між "Атлетіко" Мадрид та "Атлетіко" з Більбао. Фінал відбудеться 16 січня.

Суперкубок Іспанії. 1/2 фіналу

"Барселона" — "Реал" Мадрид — 2:3 (ОТ)

Голи: 0:1, Вінісіус, 25; 1:1, Люк Де Йонг, 41; 1:2, Бензема, 72; 2:2, Фаті, 83; 2:3, Вальверде, 98.