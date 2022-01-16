Трубой по голове. Матч "Бетис" - "Севилья" был прерван из-за серьезной травмы одного из игроков (видео)

На 39-й минуте арбитр остановил игру из-за того, что с трибун на поле полетели посторонние предметы.

Матч 1/8 финала Кубка Испании между "Бетисом" и "Севильей" был прерван на 39-й минуте, сообщает ESPN.

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Во время одного из игровых эпизодов в футболиста "Севильи" Жоана Джордана с трибуну бросили палкой. Как сообщает издание The Sun, предмет был металлическим. Футболист упал на газон, но остался в сознании.

[ + – ] "Бетис" - "Севилья": матч прерван на 39-й минуте

Джордану оказали медицинскую помощь на поле, прежде чем его отвели к боковой линии, где к нему присоединились его товарищи по команде.

Игроки "Бетиса" остались на поле, в то время как испанская футбольная ассоциация занималась поиском решения, продолжать матч 1/8 финала Кубка Испании или нет. Спустя 50 минут было принято решение остановить матч.

Рефери Рикардо де Бургос Бургос написал в своем отчете, что объект, который полетел в футболиста "Севильи", представлял собой "полый 50-сантиметровый (20-дюймовый) прут", брошенный из сектора, где находились болельщики "Бетиса".

Джордану удалось подняться на ноги, но он чувствовал недомогание. Футбольные органы Испании приняли решение доиграть матч на следующий день, но это вызвало негодование у пострадавшей команды.

На своем официальном сайте, "Севилья" опубликовала официальное заявление относительно сложившейся ситуации.

"Сегодня утром футбольный клуб "Севилья" подал апелляцию в Апелляционный комитет Испанской федерации футбола с просьбой отменить решение. В своем письменном заявлении клуб утверждал, что, если матч будет возобновлен сегодня, мы не сможем рассчитывать на пострадавшего игрока, поскольку Хоан Джордан должен оставаться под медицинским наблюдением. Апелляционный комитет, состоящий из трех членов, отклонил нашу апелляцию, при этом один из трех членов проголосовал за ее отклонение, а двое других воздержались", — отмечается в заявлении клуба.

В "Севилье" хотят, чтобы матч был доигран в другой день и предлагают найти более позднюю дату.

Напомним, ранее похожий инцидент произошел во Франции, когда во время матча "Лион" — "Марсель" болельщики хозяев бросили бутылкой в голову Димитри Пайету. Игрок "Марселя" рухнул на газон, а матч был остановлен.