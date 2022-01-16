Трубою по голові. Матч "Бетіс" — "Севілья" був перерваний через серйозну травму одного з гравців (відео)

На 39-й хвилині арбітр зупинив гру через те, що з трибун поле полетіли сторонні предмети.

Матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії між "Бетисом" та "Севільєю" було перервано на 39-й хвилині, повідомляє ESPN.

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Під час одного з ігрових епізодів у футболіста "Севільї" Жоана Джордана з трибуну кинули ціпком. Як повідомляє видання The Sun, предмет був металевим. Футболіст впав на газон, але лишився свідомим.

[ + – ] "Бетіс" — "Севілья": матч перервано на 39-й хвилині

Джордану надали медичну допомогу на полі перед тим, як його відвели до бічної лінії, де до нього приєдналися його товариші по команді.

Гравці "Бетіса" залишилися на полі, тоді як іспанська футбольна асоціація займалася пошуком рішення, продовжувати матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії чи ні. Через 50 хвилин було ухвалено рішення зупинити матч.

Рефері Рікардо де Бургос Бургос написав у своєму звіті, що об'єкт, який полетів у футболіста "Севільї", був "порожнистим 50-сантиметровим (20-дюймовим) прутом", кинутим із сектора, де знаходилися вболівальники "Бетіса".

Джордану вдалося піднятися на ноги, але він відчував нездужання. Футбольні органи Іспанії вирішили дограти матч наступного дня, але це викликало обурення у потерпілої команди.

На своєму офіційному сайті, "Севілья" опублікувала офіційну заяву щодо ситуації, що склалася.

"Сьогодні вранці футбольний клуб "Севілья" подав апеляцію до Апеляційного комітету Іспанської федерації футболу з проханням скасувати рішення. У своїй письмовій заяві клуб стверджував, що якщо матч буде відновлено сьогодні, ми не зможемо розраховувати на постраждалого гравця, оскільки Хоан Джордан повинен залишатися під медичним наглядом. Апеляційний комітет, що складається з трьох членів, відхилив нашу апеляцію, при цьому один із трьох членів проголосував за її відхилення, а двоє інших утрималися", — наголошується в заяві клубу.

У "Севільї" хочуть, щоб матч було дограно в інший день і пропонують знайти пізнішу дату.

Нагадаємо, раніше схожий інцидент стався у Франції, коли під час матчу "Ліон" — "Марсель" уболівальники господарів кинули пляшкою в голову Димитрі Пайєту. Гравець "Марселя" впав на газон, а матч було зупинено.