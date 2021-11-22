Атака з повітря: матч "Ліон" — "Марсель" зупинили через кидок пляшки в голову футболісту (фото)

Дімітрі Паєт ішов подавати кутовий, але за дві секунди опинився на газоні.

У чемпіонаті Франції відбулися матчі 14 туру. В одному з них відбулося "олімпійське дербі": "Ліон" приймав "Марсель".

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Цей матч було перервано вже на 2-й хвилині через поведінку вболівальників на трибунах. Півзахисник гостей Дімітрі Паєт ішов до кутового прапорця, щоб виконати стандартне положення. Але завдати удару по м'ячу футболіст так і не зміг — йому в голову з трибун прилетіла пляшка з водою. Гравцю надавали допомогу лікарі, а матч було зупинено: команди пішли в роздягальню.

Пізніше диктор зі стадіону оголосив, що матч не продовжуватиметься, бо немає гарантій безпеки для його учасників.

Дисциплінарна комісія Професійної футбольної ліги Франції розгляне цей епізод і ухвалить рішення про долю матчу на засіданні 22 листопада.

До речі, "Марсель" цього сезону провів 7 матчів на виїзді та в трьох із них стикався з агресивною поведінкою фанатів суперника.

Зазначимо, що матч має турнірне значення: після 13 матчів "Марсель" посідає п'яте місце, маючи в активі 23 очки. "Ліон" іде на 9 позиції, маючи в активі 19 очок. У разі перемоги "Марсель" зможе вийти на друге місце. У разі перемоги "Ліона" "ткачі" піднімуться на шостий рядок таблиці.

Раніше Фокус розповідав про бійку між головними тренерами "Ліверпуля" й "Арсеналу". Юрген Клопп і Мікель Артета емоційно відреагували на один із ігрових епізодів за участю Садіо Мане. Тренери кинулися один на одного, і розбороняти їх довелося навіть арбітрам.

Торік "Ліон" також потрапляв у скандал: тоді футболістка жіночої команди цього клубу відзначилася грубим фолом, влетівши суперниці ногою в голову. Тоді арбітр без вагань показав француженці червону картку.