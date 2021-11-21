Головні тренери "Ліверпуля" та "Арсеналу" влаштували штовханину під час матчу (відео)

Юрген Клопп та Мікель Артета розійшлися в думках щодо епізоду з порушенням правил. Рознімати гарячих тренерів довелося арбітрам.

Під час матчу 12-го туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" — "Арсенал" відбулася сутичка між головними тренерами — Юргеном Клоппом та Мікелем Артетою, повідомляє Eurosport.

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Інцидент стався у першому таймі після фолу нападника "Ліверпуля" Садіо Мане на футболісті "Арсеналу" Такехіро Томіясу. Клопп гнівно відреагував і побіг з експресивною промовою у бік лави запасних "Арсеналу". Тренери кинули один одному кілька міцних слів, але до рукопашних розглядів справа не дійшла — вчасно втрутилися асистенти та арбітри.

Зазначимо, що обидва головні тренери за цей епізод були покарані жовтими картками.

"Це не було моїм планом. Ситуація була такою, що Мане грав головою і робив це чисто, не порушуючи правила. Обидва гравці підвелися, очевидно, що ніякого фолу там не було. Таке трапляється часто і коли суперники встають з лави запасних, вам важко стримати себе і не піднятися теж", — цитує Клоппа ВВС.

Мікель Артета також прокоментував цей епізод, зазначивши, що поговорив із опонентом після матчу та всі емоції залишилися на полі.

"Він захищав свою команду, а я — свою. Ось і все. Решта не має значення", — сказав іспанський фахівець.

"Ліверпуль" — "Арсенал": огляд матчу

Матч "Ліверпуль" — "Арсенал" завершився перемогою мерсисайдців з рахунком 4:0. Ця поразка стала особливо неприємною для "Арсеналу", оскільки команда видала безпрограшну серію з 10 матчів. Голи забили Садіо Мане, Діогу Жота, Мохаммед Салах та Такумі Мінаміно.

[ + – ] Ліверпуль — Арсенал — 4:0 (відео голів)

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, що "Манчестер Юнайтед" звільнив головного тренера Оле-Гуннара Сульшера після поразки від "Вотфорда" з рахунком 1:4.