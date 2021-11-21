Главные тренеры "Ливерпуля" и "Арсенала" устроили потасовку во время матча (видео)

Юрген Клопп и Микель Артета разошлись во мнениях по эпизоду с нарушением правил. Разнимать горячих тренеров пришлось арбитрам.

Во время матча 12-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" — "Арсенал" состоялась потасовка между главными тренерам — Юргеном Клоппом и Микелем Артетой, сообщает Eurosport.

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Инцидент произошел в первом тайме, после фола нападающего "Ливерпуля" Садио Мане на футболисте "Арсенала" Такехиро Томиясу. Клопп гневно отреагировал и побежал с экспрессивной речью в сторону скамейки запасных "Арсенала". Тренеры бросили в адрес друг друга несколько крепких слов, но до рукопашных разбирательств дело не дошло — во время вмешались ассистенты и арбитры.

Отметим, что оба главных тренера за этот эпизод были наказаны желтыми карточками.

"Это не было моим планом. Ситуация была такой, что Мане играл головой и делал это чисто, не нарушая правила. Оба игрока встали, очевидно, что никакого фола там не было. Такое случается часто и когда соперники встают со скамейки запасных, вам трудно сдержать себя и не подняться тоже", — цитирует Клоппа BBC.

Микель Артета также прокомментировал этот эпизод, отметив, что поговорил с оппонентом после матча и все эмоции остались на поле.

"Он защищал свою команду, а я — свою. Вот и все. Остальное не имеет значения", — сказал испанский специалист.

"Ливерпуль" — "Арсенал": обзор матча

Матч "Ливерпуль" — "Арсенал" завершился победой мерсисайдцев со счетом 4:0. Это поражение стало болезненным для "Арсенала", поскольку команда выдала беспроигрышную серию из 10 матчей. Голы забили Садио Мане, Диогу Жота, Мохаммед Салах и Такуми Минамино.

[ + – ] Ливерпуль - Арсенал - 4:0 (видео голов)

Напомним, Фокус рассказывал о том, что "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера Оле-Гуннара Сульшера после поражения от "Уотфорда" со счетом 1:4.