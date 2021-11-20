Падение продолжается. "Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Уотфорду"

Английский топ-клуб продолжает пребывать в кризисе: на этот раз Оле-Гуннар Сульшер и его подопечные потерпели крупное поражение от аутсайдера АПЛ.

В 12-м туре чемпионата Англии один из матчей завершился сенсационным результатом.

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"Манчестер Юнайтед" в гостях потерпел разгромное поражение от одного из аутсайдеров Лиги — "Уотфорда". Команда Сульшера пропустила в середине первого тайма, когда отличился Джошуа Кинг. Под занавес первой половины преимущество хозяев удвоил Исмаила Сарр.

Стоит отметить, что в начале матча арбитр дважды назначал пенальти в ворота "Манчестер Юнайтед", но оба удара отбил голкипер команды Давид Де Хеа.

После перерыва гости вышли на игру более заряженными и один мяч смогли отыграть — автором гола надежды стал голландец Донни ван де Бек. Возможно, "МЮ" и мог отыграться, но все усугубило удаление Гарри Магуайра на 69-й минуте матча. После этого гости были вынуждены больше думать об обороне, чем о том, чтобы сравнять счет.

И стоит признать, что с задачей "сохранить лицо" подопечные Сульшера успешно справлялись до конца второго тайма. Но в компенсированное время хозяева двинулись вперед и забили еще два мяча. Сначала отличился Жуан Педро, а окончательное психологическое "убийство" "Манчестер Юнайтед" оформил Эммануэль Деннис.

В итоге — 4:1, "Уотфорд" одержал первую победу за последний месяц. Команда Клаудио Раньери в двух предыдущих матчах проигрывала "Саутгемптону" и "Арсеналу" с одинаковым счетом 0:1.

Что касается "Манчестер Юнайтед", то в последних восьми играх топ-клуб выиграл только дважды, на фоне разговоров об отставке Оле-Гуннара Сульшера.

Ранее Фокус сообщал, что руководство "Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера француза Зинедина Зидана, который находится в творческом отпуске после работы с мадридским "Реалом".

Чемпионат Англии. 12-й тур

"Уотфорд" — "Манчестер Юнайтед" — 4:1 (2:0)

Голы: 1:0, Джошуа Кинг (28); 2:0, Исмаила Сарр (44;) 2:1, Донни ван де Бек (50); 3:1, Жуан Педро (90+2); 4:1, Эммануэль Деннис (90+6).