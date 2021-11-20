Падіння продовжується. "Манчестер Юнайтед" розгромно програв "Уотфорду"

Англійський топ-клуб продовжує перебувати в кризі: цього разу Оле-Гуннар Сульшер та його підопічні зазнали великої поразки від аутсайдера АПЛ.

У 12-му турі чемпіонату Англії один із матчів завершився сенсаційним результатом.

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"Манчестер Юнайтед" у гостях зазнав розгромної поразки від одного з аутсайдерів Ліги — "Вотфорда". Команда Сульшера пропустила у середині першого тайму, коли відзначився Джошуа Кінг. Під завісу першої половини перевагу господарів подвоїв Ісмаїла Сарр.

Після перерви гості вийшли на гру зарядженими і один м'яч змогли відіграти — автором голу надії став голландець Донні ван де Бек. Можливо, "МЮ" і міг відігратися, але все погіршило вилучення Гаррі Магуайра на 69-й хвилині матчу. Після цього гості були змушені більше думати про оборону, ніж про те, як зрівняти рахунок.

І варто визнати, що із завданням "зберегти обличчя" підопічні Сульшера успішно справлялися до кінця другого тайму. Але у компенсований час господарі рушили вперед і забили ще два м'ячі. Спочатку відзначився Жуан Педро, а остаточне психологічне "вбивство" "Манчестер Юнайтед" оформив Еммануель Денніс.

У підсумку — 4:1, "Уотфорд" здобув першу перемогу за останній місяць. Команда Клаудіо Раньєрі у двох попередніх матчах програвала "Саутгемптону" та "Арсеналу" з однаковим рахунком 0:1.

Щодо "Манчестер Юнайтед", то в останніх восьми іграх топ-клуб виграв лише двічі, на тлі розмов про відставку Оле-Гуннара Сульшера.

Раніше Фокус повідомляв, що керівництво "Манчестер Юнайтед" розглядає варіант із запрошенням на посаду головного тренера француза Зінедіна Зідана, який перебуває у творчій відпустці після роботи з мадридським "Реалом".

Чемпіонат Англії 12-й тур

"Уотфорд" — "Манчестер Юнайтед" — 4:1 (2:0)

Голи : 1:0, Джошуа Кінг (28); 2:0, Ісмаїла Сарр (44;) 2:1, Донні ван де Бек (50); 3:1, Жуан Педро (90+2); 4:1, Еммануель Денніс (90+6).