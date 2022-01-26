Наговорил лишнего. Российского теннисиста Медведева освистали на Australian Open (видео)

Россиянин выиграл пятисетовый матч у канадца Феликса Оже-Альяссима, но публику возмутило его послематчевое интервью.

На теннисном турнире Australian Open 2022, который проходит в Мельбурне, состоялись матчи четвертьфинала. В одном из них россиянин Даниил Медведев победил канадца Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах. Соперники провели на корте 4 часа и 42 минуты, а матч завершился со счетом: 7:6; 6:3; 6:7; 5:7; 4:6.

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Несмотря на драматичный поединок, Даниил Медведев, игравший в прошлогоднем розыгрыше в финале против Новака Джоковича, смог настроить против себя австралийскую публику. Отвечая на вопрос, о чем он думал, когда проигрывал по ходу матча 0:2 по сетам, Даниил Медведев упомянул о сербском теннисисте, что возмутило болельщиков. Слова Медведева были приняты свистом.

"Я знаю, что людям это может не понравиться, но я спросил себя: "А что бы в такой ситуации сделал Новак?", — именно эта фраза теннисиста спровоцировала бурную реакцию публики.

[ + – ] Слова Даниила Медведева о Джоковиче возмутили публику (на видео - с 1:30)

Такая реакция публики объясняется скандалом, в который попал сербский теннисист Новак Джокович. Он должен был защищать титул чемпиона Australian Open, но отказался вакцинироваться от коронавируса. Власти Австралии приняли решение о депортации первой ракетки мира, однако он сумел доказать свое право играть на турнире через суд. Тем не менее, решением министра Австралии по иммиграции, Новак Джокович был депортирован из страны.

Отметим, что в полуфинале соперником Даниила Медведева будет греческий теннисист Стефанос Циципас. В другом полуфинале Australian Open путевку в решающий матч разыграют испанец Рафаэль Надаль и итальянец Маттео Берреттини.

Позднее Фокус рассказывал о сообщениях в британской прессе, согласно которым Новак Джокович намерен подать в суд на власти Австралии. Общая сумма иска может составить 6,3 миллиона долларов. Она состоит из потенциальной прибыли за победу в турнире (2 миллиона долларов), а также компенсации за моральный ущерб (4,3 млн). Впрочем, подтверждения эта информация до сих пор не получила.