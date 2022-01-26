Наговорив зайвого. Російського тенісиста Медведєва освистали на Australian Open (відео)

Росіянин виграв п'ятисетовий матч у канадця Фелікса Оже-Альяссіма, але публіку обурило його інтерв'ю після матчу.

На тенісному турнірі Australian Open 2022, що проходить у Мельбурні, відбулися матчі чвертьфіналу. В одному з них росіянин Данило Медведєв переміг канадця Фелікса Оже-Альяссіма у п'яти сетах. Суперники провели на корті 4 години та 42 хвилини, а матч завершився з рахунком: 7:6; 6:3; 6:7; 5:7; 4:6.

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Незважаючи на драматичний поєдинок, Данило Медведєв, який грав у минулому розіграші у фіналі проти Новака Джоковича, зміг налаштувати проти себе австралійську публіку. Відповідаючи на запитання, про що він думав, коли програвав під час матчу 0:2 по сетах, Данило Медведєв згадав про сербського тенісиста, що обурило вболівальників. Слова Медведєва було прийнято свистом.

"Я знаю, що людям це може не сподобатися, але я запитав себе: "А що б у такій ситуації зробив Новак?" — саме ця фраза тенісиста спровокувала бурхливу реакцію публіки.

[ + – ] Слова Данила Медведєва про Джоковича обурили публіку (на відео — з 1:30)

Така реакція публіки пояснюється скандалом, у який потрапив сербський тенісист Новак Джокович. Він мав захищати титул чемпіона Australian Open, але відмовився вакцинуватися від коронавірусу. Влада Австралії прийняла рішення про депортацію першої ракетки світу, проте він зумів довести своє право грати на турнірі через суд. Тим не менш, рішенням міністра Австралії щодо імміграції Новак Джокович був депортований з країни.

Зазначимо, що у півфіналі суперником Данила Медведєва буде грецький тенісист Стефанос Ціціпас. В іншому півфіналі Australian Open путівку у вирішальний матч розіграють іспанець Рафаель Надаль та італієць Маттео Берреттіні.

Пізніше Фокус розповідав про повідомлення у британській пресі, згідно з якими Новак Джокович має намір подати до суду на владу Австралії. Загальна сума позову може становити 6,3 мільйона доларів. Вона складається з потенційного прибутку за перемогу в турнірі (2 мільйони доларів), а також компенсації за моральні збитки (4,3 млн). Втім, підтвердження ця інформація досі не отримала.