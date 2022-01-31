Украинский фигурист Иван Шмуратко отказался общаться с журналистами из РФ на русском

По словам фигуриста, на Олимпиаде в Пекине наши спортсмены общаются "только на украинском или английском".

Украинский фигурист Иван Шмуратко, который участвует в Пекинской Олимпиаде, после тренировки пообщался с российскими журналистами. Ответы на вопросы олимпиец давал исключительно на английском, хотя задавались они на русском. Об этом сообщает Матч ТВ.

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"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском", — объяснил 20-летний спортсмен, добавив, что рад участвовать в командном турнире, а на вопрос, почему только на английском, он ответил, что делает все, чтобы быть здесь.

Министерство молодежи и спорта Украины рекомендовало украинским спортсменам во время Олимпийских игр в Пекине 2022 не фотографироваться с соперниками из России и стараться держаться от них подальше.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что такая рекомендация была дана во время онлайн-встречи со спортсменами и тренерами.

По словам министра, делается это с тем, чтобы избежать лишних скандалов, подобных тем, которые имели место во время летних Олимпийских игр в Токио. Тогда некоторые спортсмены из Украины фотографировались со своими коллегами из РФ, что вызывало вопросы у ряда болельщиков в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что депутат Госдумы РФ и известный в прошлом боксер Николай Валуев заявил, что новые рекомендации для украинских олимпийцев на руку российским спортсменам. Упомянутые ограничения, как считает депутат, не позволят украинским олимпийцам подойти к соревнованиям в хорошем настроении, что на руку россиянам, которые с ними конкурируют за медали.