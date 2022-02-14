Скандал в Испании. Компания Месси приобрела отель и уволила всех сотрудников

Местный мэр назвал произошедшее ударом по городу. Без работы осталось не меньше 40 человек, многие из них проработали в гостинице 25-30 лет.

Футболист французского "ПСЖ" Лионель Месси известен тем, что, помимо футбола, занимается отельным бизнесом. Недавно его компания приобрела отель в испанском Сотогранде, после чего уволила весь персонал. Об этом сообщает Euro Weekly News.

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Недавно сеть отелей MIM Hotels, которой владеет аргентинец, поглотила роскошную гостиницу в Сан-Роке (провинция Кадис), где часто останавливаются состоятельные клиенты.

[ + – ] Отель компании Hotel MIM

После заключения сделки новые владельцы без объяснения причин разорвали трудовые соглашения со всеми сотрудниками — а это 40 человек.

Местный мэр Хуан Карлос Руис Бойкс назвал произошедшее ударом по городу.

Сообщается, что градоначальник попытался связаться с представителями компании, чтобы добиться пересмотра такого решения.

Он объяснил, что у гостиницы есть постоянная клиентура, семьи, которые приезжают сюда на лето на протяжении 20 лет.

"Мы не позволим, чтобы первым же решением новые собственники увольняли профессионалов, мужчин и женщин", — заявил Руис Бойкс, по словам которого, некоторые из сотрудников гостиницы проработали здесь 25-30 лет.

Также сообщается, что компания, которой владеет Месси, возможно, нарушила трудовое законодательство ЕС.

Ранее Фокус сообщал, что Лионель Месси решил не возвращаться в "Барселону" и решил поиграть за "Интер" Майами, который принадлежит Дэвиду Бекхэму. Возможный переезд в США объясняется желанием аргентинца помочь своим детям подтянуть английский.