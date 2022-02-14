Скандал в Іспанії. Компанія Мессі придбала готель та звільнила всіх співробітників

Місцевий мер назвав те, що сталося, ударом по місту. Без роботи залишилося не менше 40 осіб, багато хто з них пропрацював у готелі 25-30 років.

Футболіст французького "ПСЖ" Ліонель Мессі відомий тим, що, окрім футболу, займається готельним бізнесом. Нещодавно компанія придбала готель в іспанському Сотогранді, після чого звільнила весь персонал. Про це повідомляє Euro Weekly News.

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Нещодавно мережа готелів MIM Hotels, якою володіє аргентинець, поглинула розкішний готель у Сан-Роке (провінція Кадіс), де часто зупиняються заможні клієнти.

[ + – ] Готель компанії Hotel MIM

Після укладання угоди нові власники без пояснення причин розірвали трудові угоди з усіма співробітниками, а це 40 осіб.

Місцевий мер Хуан Карлос Руїс Бойкс назвав те, що сталося, ударом по місту.

Повідомляється, що градоначальник спробував зв'язатися з представниками компанії, щоб домогтися перегляду такого рішення.

Він пояснив, що готель має постійну клієнтуру, сім'ї, які приїжджають сюди на літо протягом 20 років.

"Ми не дозволимо, щоб першим рішенням нові власники звільняли професіоналів, чоловіків і жінок", — заявив Руїс Бойкс, за словами якого, деякі зі співробітників готелю пропрацювали тут 25-30 років.

Також повідомляється, що компанія, якою володіє Мессі, можливо порушила трудове законодавство ЄС.

Раніше Фокус повідомляв, що Ліонель Мессі вирішив не повертатися до "Барселони" і вирішив пограти за "Інтер" Маямі, який належить Девіду Бекхему. Можливий переїзд у США пояснюється бажанням аргентинця допомогти своїм дітям підтягнути англійську.