"У всех есть золотая медаль, а у меня нет", — Трусова расплакалась из-за серебра на Олимпиаде

Фигуристка заявила, что больше не выйдет на лед, но впоследствии объяснила, что это были эмоции из-за длительного отсутствия побед.

Российская фигуристка Александра Трусова была раздосадована тем, что ей по итогам Олимпийских игр досталась только серебряная медаль. На эмоциях она бросила в сторону тренера Сергея Дудакова: "Ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет". Об этом сообщает Матч ТВ.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По итогам прокатов в произвольной программе золото досталось россиянке Анне Щербаковой (255,95), бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Камила Валиева заняла четвертую строчку (224,09).

[ + – ] Прокат Александры Трусовой в произвольной программе.

Напомним, что после короткой программы Валиева лидировала.

В дальнейшем Трусова объяснила, что ее заявление о том, что она устала от фигурного катания объясняются тем, что она давно не побеждала.

"Я три года не выигрывала соревнования. Думала, что это потому, что катаюсь с ошибками. Сегодня я сделала все, но все равно не выиграла", — сказала фигуристка.

Однако стоит отметить, что в произвольной программе фигуристка добилась рекордного достижения — сделала пять четверных прыжков. Она объяснила, что долго к этому шла и что все же довольна сегодняшним своим выступлением.

Трусова также добавила, что в спорте ее кумир — американский фигурист Нейтан Чен. Она хотела быть него похожей и делать множество сложных прыжков.

Ранее Фокус сообщал, что фаворитка Олимпиады в Пекине по фигурному катанию Камила Валиева осталась без медали в произвольной программе, после чего не смогла сдержать эмоции. Золотую медаль взяла ее соотечественница Анна Щербакова, бронзу — Александра Трусова.