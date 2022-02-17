"У всіх є золота медаль, а в мене немає", — Трусова розплакалася через срібло на Олімпіаді

Фігуристка заявила, що більше не вийде на лід, але згодом пояснила, що це були емоції через тривалу відсутність перемог.

Російська фігуристка Олександра Трусова була роздратована тим, що їй за підсумками Олімпійських ігор дісталася лише срібна медаль. На емоціях вона кинула у бік тренера Сергія Дудакова: "Ненавиджу, ненавиджу цей спорт! Я не піду на нагородження, не хочу, не піду! Я ніколи більше не вийду на лід! У всіх є золота медаль, а в мене немає". Про це повідомляє Матч ТБ.

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За підсумками прокатів у довільній програмі золото дісталося росіянці Анні Щербаковій (255,95), бронзовим призером стала японка Каорі Сакамото (233,13). Каміла Валієва посіла четверте місце (224,09).

[ + – ] Прокат Олександри Трусової у довільній програмі.

Нагадаємо, що після короткої програми Валієва лідирувала.

Надалі Трусова пояснила, що її заява про те, що вона втомилася від фігурного катання, пояснюється тим, що вона давно не перемагала.

"Я три роки не вигравала змагання. Думала, що це тому, що катаюся з помилками. Сьогодні я зробила все, але не виграла", — сказала фігуристка.

Проте варто зазначити, що в довільній програмі фігуристка досягла рекордного досягнення — зробила п'ять четверних стрибків. Вона пояснила, що довго до цього йшла і що все ж таки задоволена сьогоднішнім своїм виступом.

Трусова також додала, що в спорті її кумир — американський фігурист Натан Чен. Вона хотіла бути схожою на нього і робити безліч складних стрибків.

Раніше Фокус повідомляв, що фаворитка Олімпіади в Пекіні з фігурного катання Каміла Валієва залишилася без медалі в довільній програмі, після чого не змогла стримати емоції. Золоту медаль взяла її співвітчизниця Анна Щербакова, бронзу Олександра Трусова.