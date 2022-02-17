"Они боятся нас". Американские спортсмены и болельщики уходили с трибун перед выступлением россиянок

Фигурист из РФ поделился эксклюзивной информацией "только для наших русских болельщиков". По его словам, сборная РФ очень сильная, и ее все боятся.

Российский фигурист Никита Кацалапов, ставший победителем в командном турнире на Олимпиаде-2022, заметил, что американские болельщики и спортсмены покидали трибуны перед началом разминки в женском одиночном турнире, в котором выступали российские фигуристки. Об этом сообщает Матч ТВ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По итогам индивидуальных выступлений на Олимпиаде золото в фигурном катании выиграла Анна Щербакова, серебро досталось Александре Трусовой, бронза — у японки Каори Сакамото.

Напомним, что фаворитка соревнований Камила Валиева заняла только четвертое место.

Кацалапов также добавил, что хочет поделиться эксклюзивной информацией "только для наших русских болельщиков". По его словам, он видел, как после предпоследней разминки с трибун уходили американские болельщики.

"Болельщики, спортсмены уходили. Потому что не может никто, они все боятся нас. У нас очень сильная сборная команда", — заявил спортсмен.

Напомним, что в США рассказали, что Камила Валиева, возможно, принимала допинг, чтобы "повысить выносливость и снизить усталость". Представитель USADA допускает, что со стороны РОК имеет место преднамеренная попытка улучшить результаты несовершеннолетней спортсменки с помощью запрещенных препаратов.

Ранее Фокус сообщал, что занявшая второе место в произвольной программе Александра Трусова расплакалась из-за серебра. Российская спортсменка пригрозила завершением спортивной карьеры, но затем объяснила, что это заявление было сделано на эмоциях из-за долгого отсутствия побед.