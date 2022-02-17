"Вони бояться нас". Американські спортсмени та вболівальники йшли з трибун перед виступом росіянок

Фігурист із РФ поділився ексклюзивною інформацією "тільки для наших російських уболівальників". За його словами, збірна РФ дуже сильна, і її всі бояться.

Російський фігурист Микита Кацалапов, який став переможцем у командному турнірі на Олімпіаді-2022, зауважив, що американські вболівальники та спортсмени залишали трибуни перед початком розминки в жіночому одиночному турнірі, в якому виступали російські фігуристки. Про це повідомляє Матч ТБ.

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За підсумками індивідуальних виступів на Олімпіаді золото у фігурному катанні виграла Анна Щербакова, срібло дісталося Олександрі Трусовій, бронза — в японки Каорі Сакамото.

Нагадаємо, що фаворитка змагань Каміла Валієва посіла лише четверте місце.

Кацалапов також додав, що хоче поділитись ексклюзивною інформацією "тільки для наших російських уболівальників". За його словами, він бачив, як після передостанньої розминки трибуни залишали американські вболівальники.

"Вболівальники, спортсмени йшли. Тому що не може ніхто, вони всі бояться нас. У нас дуже сильна збірна команда", — заявив спортсмен.

Нагадаємо, що в США розповіли, що Каміла Валієва, можливо, приймала допінг, щоб "підвищити витривалість та знизити втому". Представник USADA припускає, що з боку РОК була навмисна спроба покращити результати неповнолітньої спортсменки за допомогою заборонених препаратів.

Раніше Фокус повідомляв, що Олександра Трусова, яка посіла друге місце в довільній програмі, розплакалася через срібло. Російська спортсменка пригрозила завершенням спортивної кар'єри, але потім пояснила, що цю заяву зробила на емоціях через тривалу відсутність перемог.