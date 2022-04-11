Криштиану Роналду напал на мальчика с аутизмом

Футболист выбил из рук подростка телефон. Мать мальчика требует извинений и разбирательства

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Известный футболист Криштиану Роналду после матча между "Манчестер Юнайтед" и ливерпульским "Эвертоном", в котором "Манчестер" проиграл со счетом 1:0, выбил телефон из рук мальчика с аутизмом. И спровоцировал скандал. Об этом пишет Daily Mail.

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Инцидент произошел 9 апреля, когда Роналду вместе с командой уходил с поля после матча. Джейк снимал на телефон футболистов, в том числе и Криштиану, который начал снимать гетру с пораненной ноги. Роналду вспылил и ударил 14-летнего подростка по руке, тот уронил телефон.

[ + – ] Инцидент с подростком

Мать ребенка рассказала прессе, что ее сын болен аутизмом и диспраксией (проблемы с координацией) и это был его первый визит на футбольный матч. Он фанат Роналду и болеет за "Эвертон", так что произошедшее очень его обидело и расстроило. Она даже опубликовала фото разбитого телефона и синяка на руке своего сына.

[ + – ] Пост матери Джейка в соцсетях Фото: Скриншот

"Я бы еще поняла, если бы Джейк махал телефоном ему в лицо, но этого не было. Роналду смотрел на свою ногу. Это был всего лишь мальчик с аутизмом, который подвергся нападению со стороны футболиста. Это мой взгляд как мамы", — заявила женщина. Полиция Мерисайда уже сообщила, что начала расследование.

Криштиану Роналду принес извинения за свое поведение в социальных сетях и предложил мальчику с мамой бесплатные билеты на футбольный матч.

[ + – ] Пострадавший подросток Фото: Соцсети

" Я хотел бы извиниться за свою вспыльчивость и, если возможно, пригласить этого болельщика посмотреть игру на "Олд Траффорд" в знак честной игры и спортивного поведения", — написал Роналду в Instagram.

Но мать подростка заявила, что ждет извинений от футболиста лично. "Я в шоке, что клуб не выпустил свое заявление по этому случаю. Если бы кто-то сделал нечто подобное на улице, его бы задержали и допросили", — отметила она. В "Манчестер Юнайтед" уже заявили, что наказания за инцидент не будет.