Кріштіану Роналду напав на хлопчика з аутизмом

Футболіст вибив із рук підлітка телефон. Мати хлопчика вимагає вибачень і розгляду справи.

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Відомий футболіст Кріштіану Роналду після матчу між "Манчестер Юнайтед" і ліверпульським "Евертоном", у якому "Манчестер" програв із рахунком 1:0, вибив телефон із рук хлопчика з аутизмом і спровокував скандал. Про це пише Daily Mail.

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Інцидент стався 9 квітня, коли Роналду разом із командою йшов з поля після матчу. Джейк знімав на телефон футболістів, зокрема й Кріштіану, який почав знімати гетру з пораненої ноги. Роналду розлютився та вдарив 14-річного підлітка по руці, той упустив телефон.

[ + – ] Інцидент із підлітком

Мати дитини розповіла пресі, що її син хворий на аутизм і диспраксію (проблеми з координацією), і це був його перший візит на футбольний матч. Він фанат Роналду та вболіває за "Евертон", так що це дуже його образило та засмутило. Вона навіть опублікувала фото розбитого телефона та синця на руці свого сина.

[ + – ] Пост матері Джейка в соцмережах Фото: Скриншот

"Я б ще зрозуміла, якби Джейк махав телефоном йому в обличчя, але цього не було. Роналду дивився на свою ногу. Це був лише хлопчик із аутизмом, який зазнав нападу з боку футболіста. Це мій погляд як мами", — заявила жінка. Поліція Мерісайда вже повідомила, що розпочала розслідування.

Кріштіану Роналду вибачився за свою поведінку в соціальних мережах і запропонував хлопцеві з мамою безкоштовні квитки на футбольний матч.

[ + – ] Потерпілий підліток Фото: Соцсети

"Я хотів би вибачитись за свою запальність і, якщо можливо, запросити цього вболівальника подивитися гру на "Олд Траффорд" на знак чесної гри та спортивної поведінки", — написав Роналду в Instagram.

Але мати підлітка заявила, що чекає на вибачення від футболіста особисто. "Я в шоці, що клуб не випустив свою заяву з цієї нагоди. Якби хтось зробив щось подібне на вулиці, його затримали б і допитали", — зазначила вона. У "Манчестер Юнайтед" уже заявили, що покарання за інцидент не буде.