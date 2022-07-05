Ивана Федотова, игрока сборной РФ по хоккею не пустили в НХЛ и отправили на флот в Северодвинск

Федотов подписал контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз" и собирался уехать в июле, но его арестовали

25-летнего Ивана Федотова, игрока сборной России по хоккею и команды ЦСКА скандально задержали в Санкт-Петербурге, не пускали к нему адвоката, а спустя несколько дней выяснилось, что он оказался на базе Северного флота РФ в Северодвинске (город в Мурманской области за Полярным кругом). Хоккеист ранее сообщал, что подписал контракт с командой НХЛ "Филадельфия Флайерс" и собирался уехать в США уже в июле. Об этом сообщает MASH.

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Задержали Федотова 1 июля, когда у него брала интервью журналистка "Матч ТВ" Анна Андронова. Это случилось, когда спортсмен выходил из Ледовой арены в Купчино, Санкт-Петербург.

Около часа его ожидал целый отряд: восемь человек в штатском и двое в камуфляже. Его затолкали в фургон без опознавательных знаков и забрали в военкомат.

"В момент, когда его сажали в фургон, я подбежала к одной из машин. Спрашиваю: "Что случилось?". Мне отвечают: "Ничего". Я поинтересовалась, откуда они, мне ответили: "Не важно". На мой вопрос, что мы журналисты, мне сказали: "И что?", — рассказала Андронова. Она отметила, что люди в штатском вели себя грубо.

[ + – ] Иван Федотов - российский хоккеист Фото: Instagram ivan_fedotov28

После оказалось, что хоккеисту стало плохо, и он оказался в больнице с обострением гастрита. Адвоката и родственников к нему не пускали.

По информации российских СМИ Федотову может грозить до двух лет лишения свободы по статье 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).

Голкипер в 2021 году перешел в московский ЦСКА, став формально военнослужащим. По итогам прошлого сезона в составе московской команды завоевал "Кубок Гагарина".

О том, что он подписал годовой контракт с американской командой НХЛ стало известно 7 мая. Федотов сам сообщил тренерам и руководству столичной команды, что собирается уехать из РФ.

Эта информация вызвала большое недовольство председателя Наблюдательного совета ХК ЦСКА Игоря Сечина и президента ЦСКА Игоря Есмантовича.

Адвокат Федотова подал жалобу в районный суд с просьбой признать незаконным решение военкомата о призыве игрока, заявив, что была нарушена процедура призыва: "Нет никаких оснований для отклонений от воинской службы. Иван никогда не вызывался по повесткам. От призыва не уклонялся", — заявил Алексей Пономарев, адвокат Федотова.

Но в ночь на 3 июля военная полиция вывезла Федотова из госпиталя в неизвестном направлении. Адвокат сообщал, что он якобы находится в Североморске – это город на Кольском полуострове. Позже стало ясно, что он в Северодвинске. Он якобы определен в спортроту Северного флота и будет играть за команду "Авангард" Беломорской военно-морской базы. Но по другим данным в Северодвинске он пробудет только до сентября — после чего ему будет назначено место службы. Именно в этом городе находится 907-й учебный центр главкомата ВМФ. Основное направление деятельности центра — подготовка матросов по военно-учетным специальностям. После пяти месяцев обучения матросов отправляют служить на боевые корабли всех без исключения флотов России.

[ + – ] Иван Федотов в Северодвинске Фото: Telegram-канал Mash

Парадокс, но с момента создания КХЛ ни один более или менее известный хоккеист по-настоящему не служил в армии. Федотов станет первым. Никаких комментариев по поводу его задержания никто не дает, а известный российский хоккеист Александр Овечкин, который сам построил успешную карьеру в США, играя за команду НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и завоевал "Кубок Стэнли" в 2018 году, отказался говорить о Федотове. Сейчас он находится в РФ, и когда его спросили, не хочет ли он поговорить про ситуацию, то он ответил: "Нет, а зачем?".