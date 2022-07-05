Івана Федотова, гравця збірної РФ з хокею, не пустили до НХЛ і відправили на флот у Сєверодвінськ

Федотов підписав контракт із клубом НХЛ "Філадельфія Флаєрз" і збирався виїхати в липні, але його заарештували

25-річного Івана Федотова, гравця збірної Росії з хокею та команди ЦСКА, скандально затримали в Санкт-Петербурзі, не пускали до нього адвоката, а через кілька днів з'ясувалося, що він опинився на базі Північного флоту РФ у Сєверодвінську (місто в Мурманській області за Полярним колом). Хокеїст раніше повідомляв, що підписав контракт із командою НХЛ "Філадельфія Флаєрс" і збирався виїхати до США вже в липні. Про це повідомляє MASH.

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Затримали Федотова 1 липня, коли в нього брала інтерв'ю журналістка Матч ТБ Анна Андронова. Це сталося, коли спортсмен виходив із Льодової арени в Купчино, Санкт-Петербург.

Близько години на нього чекав цілий загін: вісім осіб у цивільному та двоє в камуфляжі. Його заштовхали у фургон без розпізнавальних знаків та забрали до військкомату.

"У момент, коли його садили у фургон, я підбігла до однієї з машин. Запитую: "Що трапилося?". Мені відповідають: "Нічого". Я поцікавилася, звідки вони, мені відповіли: "Не важливо". На моє питання, що ми журналісти, мені сказали: "І що?" — розповіла Андронова, яка зазначила, що люди в цивільному поводилися грубо.

[ + – ] Іван Федотов – російський хокеїст Фото: Instagram ivan_fedotov28

Опісля виявилося, що хокеїсту стало погано, і він опинився в лікарні із загостренням гастриту. Адвоката та родичів до нього не пускали.

За інформацією російських ЗМІ, Федотову може загрожувати до двох років позбавлення волі за статтею 328 КК РФ (ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби).

Голкіпер у 2021 році перейшов до московського ЦСКА, ставши формально військовослужбовцем. За підсумками минулого сезону у складі московської команди виборов "Кубок Гагаріна".

Про те, що він підписав річний контракт з американською командою НХЛ, стало відомо 7 травня. Федотов сам повідомив тренерам та керівництву столичної команди, що збирається виїхати з РФ.

Ця інформація викликала велике невдоволення голови Наглядової ради ХК ЦСКА Ігоря Сечіна та президента ЦСКА Ігоря Єсмантовича.

Адвокат Федотова подав скаргу до районного суду з проханням визнати незаконним рішення військкомату про призов гравця, заявивши, що порушено процедуру призову: "Немає жодних підстав для відхилень від військової служби. Іван ніколи не викликався за повістками. Від призову не ухилявся", — заявив Олексій Пономарьов, адвокат Федотова.

Але в ніч проти 3 липня військова поліція вивезла Федотова зі шпиталю в невідомому напрямку. Адвокат повідомляв, що він нібито знаходиться у Сєвероморську — це місто на Кольському півострові. Пізніше стало ясно, що він у Сєверодвінську. Він нібито визначений у спортроту Північного флоту та гратиме за команду "Авангард" Біломорської військово-морської бази. Але за іншими даними у Сєверодвінську він пробуде лише до вересня, після чого йому призначать місце служби. Саме в цьому місті знаходиться 907 навчальний центр головкомату ВМФ. Основний напрямок діяльності центру — підготовка матросів з військово-облікових спеціальностей. Після п'яти місяців навчання матросів відправляють служити на бойові кораблі всіх без винятку флотів Росії.

[ + – ] Іван Федотов у Сєверодвінську Фото: Telegram-канал Mash

Парадокс, але з моменту створення КХЛ жоден більш-менш відомий хокеїст по-справжньому не служив в армії. Федотов стане першим. Жодних коментарів з приводу його затримання ніхто не дає, а відомий російський хокеїст Олександр Овечкін, який сам побудував успішну кар'єру в США, граючи за команду НХЛ "Вашингтон Кепіталз" і завоював "Кубок Стенлі" у 2018 році, відмовився говорити. Зараз він перебуває в РФ, і коли його запитали, чи не хоче він поговорити про ситуацію, він відповів: "Ні, а навіщо?".