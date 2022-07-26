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Григорий Козловский рассказал об ожиданиях от старта УПЛ 23 августа (фото)

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Григорий Козловский
Президент футбольного клуба "ДВИЖЕНИЕ" Григорий Козловский

Почетный президент футбольного клуба "Рух" (Львов) Григорий Козловский рассказал об ожиданиях от старта Украинской Премьер-Лиги (УПЛ), которая должна начаться 23 августа. По его словам, украинские клубы готовы играть даже в критических условиях. Об этом Григорий Козловский рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Начало чемпионата – это еще один шаг к нашей победе. Показать, что даже в такие тяжелые времена украинцы являются сильной, волевой нацией, которая очень любит футбол. Поэтому, я думаю, этого ожидают не только футболисты и президенты клубов, но и все болельщики ", – заявил функционер "Движения".

Он также сообщил, что футбольное сообщество еще в ожидании новых правил, которые должны быть обеспечены во время матчей. Пока каждый клуб готовится самостоятельно.

Интервью Григория Козловского
Интервью Григория Козловского
Интервью Григория Козловского
Интервью Григория Козловского
Григорий Козловский
Григорий Козловский
ФК Движение
ФК Движение
ФК Движение
ФК Движение
ФК Движение
ФК Движение
Интервью Григория Козловского
Интервью Григория Козловского
Григорий Козловский
ФК Движение
ФК Движение
ФК Движение

"Но мы точно готовы играть в футбол. Готовы играть в критических условиях, даже под ракетными обстрелами. В футбол мы точно будем играть, точно не сдадимся, точно будем достойно держать спортивный фронт", – добавил Григорий Козловский.

Напомним, новый сезон футбольной Украинской Премьер-лиги стартует 23 августа 2022 года — на День Государственного флага. Матчи будут проводиться на территории Украины с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности. При этом болельщиков не будут пускать на стадионы.

Ранее в интервью РБК-Украина Григорий Козловский рассказал, какая с начала войны ситуация с его футбольным клубом и детской футбольной академией.