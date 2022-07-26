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Григорій Козловський розповів про очкування від старту УПЛ 23 серпня (фото)

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Григорій Козловський
Президент футбольного клубу "РУХ" Григорій Козловський

Почесний президент футбольного клубу "Рух" (Львів) Григорій Козловський розповів про очікування від старту Української Прем'єр-Луги (УПЛ), яка має розпочатися 23 серпня. За його словами, українські клуби готові грати навіть в критичних умовах. Про це Григорій Козловський розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Початок чемпіонату – це ще один крок до нашої перемоги. Показати, що навіть у такі важкі часи українці є сильною, вольовою нацією, яка дуже любить футбол. Тому, я думаю, цього очікують не тільки футболісти й президенти клубів, а й всі уболівальники", – заявив функціонер "Руху".

Він також повідомив, що футбольна спільнота ще в очікування нових правил, які мають бути забезпеченні під час проведення матчів. Поки що кожен клуб готується самостійно.

григорий козловский
Интервью Григория Козловского
григорий козловский
Интервью Григория Козловского
григорий козловский
Григорий Козловский
григорий козловский
ФК Рух
григорий козловский
ФК Рух
григорий козловский
ФК Рух
григорий козловский
григорий козловский
григорий козловский
григорий козловский
григорий козловский
григорий козловский

"Але ми точно готові грати в футбол. Готові грати в критичних умовах, навіть під ракетними обстрілами. У футбол ми точно будемо грати, точно не здамося, точно будемо гідно тримати спортивний фронт", – додав Григорій Козловський.

Нагадаємо, новий сезон футбольної Української Прем'єр-ліги стартує 23 серпня 2022 року — на День Державного прапора. Матчі будуть проводитися на території України з дозволу місцевих військових адміністрацій і з дотриманням всіх правил безпеки. При цьому вболівальників не пускатимуть на стадіони.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Григорій Козловський розповів, яка з початку війни ситуація з його футбольним клубом та дитячою футбольною академією.