Скончался Билл Рассел, самый титулованный игрок в истории НБА

Билл Рассел играл за команду "Бостон Селтикс" и был удостоен множества наград. На его счету 11 чемпионских титулов за 13 сезонов. С 2009 года приз самому ценному игроку финала НБА называется в его честь.

Один из известнейших баскетболистов мира, Билл Рассел, скончался в 88 лет. Об этом сообщает CNN.

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Билл Расселл является самым титулованным игроком в истории НБА. На его счету 11 чемпионских титулов за 13 сезонов.

Всю свою игровую карьеру в высшей лиге (1956-1969) Рассел выступал за баскетбольную команду "Бостон Селтикс". После окончания спортивной карьеры Билл тренировал команды "Бостон Селтикс", "Сиэтл Суперсоникс" и "Сакраменто Кингз".

Рассел был одним из первых баскетболистов-афроамериканцев и первым темнокожим тренером в истории НБА.

А также он стал первым афроамериканцем, добившимся статуса суперзвезды лиги. Билл Рассел пять раз признавался самым ценным игроком НБА и двенадцать раз принимал участие в матчах всех звезд.

С 2009 года приз самому ценному игроку финала НБА называется в его честь.

Перед дебютным годом в НБА, Рассел был капитаном сборной США на Олимпийских играх 1956 года. В финале его команда обыграла сборную СССР со счетом 89:55.

О смерти легендарного спортсмена сообщила его семья в соцсетях, но умолчала о том, что стало причиной смерти.

"Жена Билла, Джаннин, его многочисленные друзья и семья благодарят вас за то, что упоминаете Билла в своих молитвах. Возможно, вы переживете один или два золотых момента, которые он подарил нам, или вспомните его фирменный смех, когда он с удовольствием объяснял реальную историю того, как разворачивались счастливые моменты", — говорится в заявлении семьи.