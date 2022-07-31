Помер Білл Рассел, найтитулованіший гравець в історії НБА

Біл Рассел грав за команду "Бостон Селтікс" і був удостоєний безлічі нагород. На його рахунку 11 чемпіонських титулів за 13 років. З 2009 року приз найціннішому гравцю фіналу НБА називається на його честь.

Один із найвідоміших баскетболістів світу, Білл Рассел, помер у 88 років. Про це повідомляє CNN.

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Біл Рассел є найтитулованішим гравцем в історії НБА. На його рахунку 11 чемпіонських титулів за 13 років.

Всю свою ігрову кар'єру у вищій лізі (1956-1969) Рассел виступав за баскетбольну команду "Бостон Селтікс". Після закінчення спортивної кар'єри Білл тренував команди "Бостон Селтікс", "Сіетл Суперсонікс" та "Сакраменто Кінгз".

Рассел був одним із перших баскетболістів-афроамериканців і першим темношкірим тренером в історії НБА.

А також він став першим афроамериканцем, який досяг статусу суперзірки ліги. Білл Рассел п'ять разів визнавався найціннішим гравцем НБА та дванадцять разів брав участь у матчах усіх зірок.

З 2009 року приз найціннішому гравцю фіналу НБА називається на його честь.

Перед дебютним роком у НБА Рассел був капітаном збірної США на Олімпійських іграх 1956 року. У фіналі його команда обіграла збірну СРСР із рахунком 89:55.

Про смерть легендарного спортсмена повідомила його сім'я у соцмережах, але промовчала про те, що стало причиною смерті.

"Дружина Білла, Джаннін, його численні друзі та сім'я дякують вам за те, що згадуєте Білла у своїх молитвах. Можливо, ви переживете один або два золоті моменти, які він подарував нам, або згадайте його фірмовий сміх, коли він із задоволенням пояснював реальну історію того, як розгорталися щасливі моменти", — йдеться у заяві сім'ї.