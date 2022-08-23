Роналду угрожают иском за выбитый телефон из рук поклонника (фото, видео)

Мать пострадавшего подростка не хочет, чтобы этот случай сошел футболисту с рук. Иначе он отделается только 200 фунтами штрафа.

Мать подростка из Манчестера, из рук которого Криштиану Роналду выбил телефон после поражения от "Эвертона", заявила, что не могла сдержать слез после звонка футболиста. Роналду женщина назвала самым высокомерным человеком, с которым ей когда-либо приходилось разговаривать. Об этом сообщает Metro.

Португальской звезде "Манчестер Юнайтед" пришлось извиняться за то, что он резко отмахнулся от поклонника после проигранного матча. У 14-летнего подростка Джейкоба Хардинга после непродолжительного общения с Роналду из рук вылетел телефон и опухло запястье. Нападающий "красных дьяволов", в свою очередь, объяснил, что никого "не бил, не пинал, не убивал". Впоследствии футболист также не смог запомнить имени ребенка и называл его "Джеком", а не "Джейкобом". Матери пришлось исправлять футболиста.

В апреле после этой выходки полицейские выписали Роналду предупреждение. Однако мать пострадавшего подростка не хочет, чтобы этот случай сошел ему с рук, и угрожает юридическим иском, иначе тот отделается только 200 фунтами стерлингов штрафа.

Сара Келли рассказала, что на следующий день после случившегося ей позвонил представитель футболиста и предложил подростку встретиться с игроком "МЮ". Женщина отказалась от такого предложения, на что мужчина переспросил: "Вы знаете, кто такой Роналду?"

[ + – ] Синяк после удара Роналду.

Спустя несколько дней тот же мужчина ей перезвонил и сказал, что футболист лично хотел бы с ней побеседовать. Во время разговора Роналду сказал ей, что он "не плохой отец", а также рассказал, что рос в сложных условиях и потерял отца. В ответ на это женщина сказал, что практически у каждого есть какая-то грустная история, и что она осталась без отца в юном возрасте.

"Он даже не обращался к Джейкобу по имени, а просто как к "мальчику". "Я знаю, что у мальчика проблемы", — сказал он. Я же ему объяснила, что у него нет проблем, у него инвалидность, а проблема как раз у тебя", — сказала женщина.

Комментируя этот случай в интервью журналистам, Роналду сказал, что ему было сложно совладать с эмоциями.

"Тем не менее, мы всегда должны проявлять уважение, терпение и показывать пример молодым людям, которые любят эту прекрасную игру", — заявил футболист, добавив также, что хотел бы пригласить парня на "Олд Траффорд" в знак уважения.

Ранее Фокус сообщал, что "Динамо" Киев проиграло первый матч плей-офф квалификации к Лиги чемпионов. Двухматчевое противостояние завершилось со счетом 2-0 в пользу португальской "Бенфики". Теперь в лиссабонском матче киевлянам нужно будет забивать дважды, чтобы попасть в основную сетку главного клубного турнира сезона.